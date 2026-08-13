Adiós licencia de conducir en el Edomex: esta es la multa por prestarle tus documentos a un familiar o amigo

Prestar la licencia de conducir en Edomex a un familiar o amigo activa una multa que puede terminar en la suspensión del documento, pues la autoridad detecta la falta con rapidez y aplica la sanción prevista en el reglamento estatal de tránsito. Compartir la identificación vial no es un trámite menor: el Edomex lo clasifica como falta grave para todo mexiquense con licencia de conducir vigente.

El permiso provisional de práctica y el Certificado Médico-Toxicológico también entran en la sanción cuando el titular permite su uso a terceros. La multa impacta directo en la vigencia del documento y obliga a tramitar de nuevo la licencia de conducir ante la Secretaría de Movilidad del Edomex.

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¿Qué pasa si prestas tu licencia de conducir en el Edomex?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México, en su artículo 48, fracción II, marca la suspensión de la licencia, el permiso provisional o el Certificado Médico-Toxicológico hasta por seis meses cuando el titular permite que su documento sea utilizado por otra persona, y la Secretaría de Movilidad del Edomex puede ordenar además la retención física del vehículo ante esta falta.

La Secretaría de Movilidad revisa cada caso a detalle y confirma si el documento corresponde al conductor detenido. El agente vial solicita identificación oficial vigente en cada revisión y compara los datos con el registro del Edomex.

Si el titular de la licencia de conducir admite que prestó el documento, la autoridad inicia el proceso de inmediato. La suspensión llega hasta seis meses y el conductor queda impedido para circular con ese permiso durante ese periodo.

El reglamento también contempla la retención del vehículo como medida adicional en el Edomex. Esta acción se suma a la sanción administrativa y obliga a presentarse en el módulo correspondiente para recuperar la unidad.

Ningún parentesco exime de la sanción ante la autoridad vial.

¿Cómo evitar la multa por prestar la licencia de conducir?

La recomendación de la Secretaría de Movilidad es clara: cada conductor debe portar su propia licencia al circular en el Edomex. Ningún familiar puede sustituir al titular ante la autoridad, sin importar la urgencia del trayecto.

Los motociclistas también cumplen esta regla al conducir sus unidades Italika registradas ante el Edomex. La identificación siempre debe coincidir con el conductor que maneja el vehículo en la vía pública.

Quien necesite renovar su licencia de conducir debe acudir directamente a un módulo de la Secretaría de Movilidad. El trámite personal evita sanciones futuras al conductor y protege el historial vial de cada mexiquense.

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