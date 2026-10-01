El consejo que Protección Civil pide cumplir en hogares mexicanos durante la ofrenda de Día de Muertos: el año pasado dos casas de la CDMX se incendiaron el mismo día por este error

Con la llegada de octubre, muchas familias comienzan a preparar las ofrendas para recibir a sus seres queridos durante el Día de Muertos. Entre los elementos tradicionales están las veladoras, las cuales, de manera irónica, también son una de las principales fuentes de riesgo cuando no se colocan o vigilan correctamente.

Solo el año pasado, dos viviendas de la Ciudad de México registraron incendios relacionados con ofrendas el mismo día. Los casos ocurrieron en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco y dejaron una advertencia para quienes preparan sus altares en casa.

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Dos casas de CDMX se incendiaron el mismo día por una ofrenda

El primer incendio ocurrió el 30 de octubre de 2025 en la colonia Del Parque, en Venustiano Carranza. De acuerdo con el reporte de Bomberos de la Ciudad de México, el fuego comenzó por una veladora que formaba parte de una ofrenda y alcanzó una cortina.

Las llamas se extendieron por el primer piso de la vivienda. Elementos de emergencia rescataron a tres perros que se encontraban dentro del inmueble y, posteriormente, se informó que dos de ellos murieron a consecuencia del incendio. Una persona también recibió atención por una crisis nerviosa.

Ese mismo día, los servicios de emergencia atendieron otro incendio en una vivienda de la colonia Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco. En este caso, una veladora de una ofrenda también provocó el fuego, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Los dos incidentes ocurrieron apenas unos días antes de Día de Muertos y tuvieron como punto en común una fuente de fuego dentro de una ofrenda. Por eso, antes de colocar el altar este año, Protección Civil pide prestar especial atención a la ubicación de las veladoras y a los objetos que se encuentran alrededor.

El error con las veladoras que puede provocar un incendio

El principal riesgo está en dejar una veladora encendida sin supervisión, especialmente cuando se encuentra cerca de objetos que pueden incendiarse con facilidad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México recomienda utilizar portavelas estables y mantener las veladoras alejadas de papel picado, flores secas, fotografías, cortinas y otros materiales inflamables.

También pide apagarlas antes de dormir o salir de casa, incluso si se encuentran dentro de un recipiente. Una llama no debe permanecer encendida sin que alguien pueda vigilarla.

Para reducir el riesgo de que una ofrenda provoque un incendio, la SGIRPC recomienda:

Colocar un plato con agua debajo de las veladoras .

. Utilizar portavelas estables de vidrio, metal o cerámica .

. Mantener las veladoras lejos de papel picado, flores secas, fotografías y cortinas .

. Colocarlas sobre una superficie firme y estable .

. Mantener a las mascotas alejadas de la ofrenda.

de la ofrenda. Tener cerca agua o arena como medida preventiva.

como medida preventiva. Apagar las veladoras antes de dormir o salir de casa .

. Vigilar las veladoras mientras permanezcan encendidas.

Estas medidas buscan evitar que una caída, una llama que alcance algún objeto o un descuido termine provocando un incendio dentro del hogar.

El ISSSTE también recomienda una alternativa a las veladoras

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también ha publicado recomendaciones para instalar las ofrendas de manera segura.

Además de las medidas relacionadas con la vigilancia de las veladoras, el instituto propone utilizar veladoras eléctricas que funcionen con pilas como una alternativa para conservar la iluminación tradicional del altar sin tener una llama encendida.

También recomienda fijar correctamente los elementos de la ofrenda para evitar que puedan caer sobre una veladora y colocar el altar en un sitio donde niñas, niños y mascotas no puedan alcanzarlo.

El Poder Judicial de CDMX pide cuidar las rutas de salida

El Poder Judicial de la Ciudad de México también contempla medidas preventivas para la instalación de ofrendas. Una de las recomendaciones adicionales es evitar que el altar o sus elementos obstruyan puertas, pasillos o salidas, de manera que las rutas de evacuación permanezcan libres ante cualquier emergencia.

De esta manera, mantener una ofrenda segura no significa dejar de utilizar sus elementos tradicionales, sino prestar atención a dónde se colocan y evitar que las veladoras permanezcan encendidas sin vigilancia.

Si no habrá nadie en casa para supervisarlas, las veladoras eléctricas a pilas pueden ser una alternativa para reducir el riesgo de incendio.

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