Consultas médicas gratuitas y prótesis al 50% en Edomex: estos lugares de Atizapán de Zaragoza aplican descuentos para adultos mayores en octubre 2026

En Atizapán de Zaragoza hay descuentos INAPAM que permiten resolver distintas necesidades de salud sin salir del municipio. La ruta puede comenzar con una consulta médica gratuita, seguir con dos lugares donde las prótesis dentales cuestan 50% menos y cerrar con una opción para cuidar la vista.

Son servicios distintos, así que cada persona puede aprovecharlos según lo que necesite y, en algunos casos, comparar antes de decidir dónde atenderse.

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Consulta médica gratuita en San Juan Bosco

La primera opción está en T. U. Farmacia Atizapán, sobre Avenida Juárez #23, lote 7, colonia San Juan Bosco, C.P. 52940.

De acuerdo con el directorio de la institución, ahí se aplica 100% de descuento en consulta médica al presentar la credencial de INAPAM.

La gratuidad, eso sí, corresponde únicamente a la consulta médica. El documento no indica que incluya medicamentos, estudios o procedimientos adicionales, por lo que conviene confirmarlos por separado.

Dos lugares para conseguir prótesis dentales con 50% de descuento

Si lo que hace falta es una prótesis dental, hay dos alternativas dentro de Atizapán.

En Lomas de Atizapán, el establecimiento Prótesis Dental, ubicado en Chiconcuac #55, C.P. 52950, ofrece 50% de descuento en la elaboración e instalación de prótesis dentales.

La segunda opción está en Barrio Norte. El Centro de Prótesis Dental, en Cooporo s/n, C.P. 52900, también registra 50% de descuento en prótesis.

El directorio no especifica materiales, modelos ni tipos de prótesis incluidos. Antes de comenzar el tratamiento, lo más útil es preguntar qué cubre el descuento y cuál será el precio final con INAPAM.

La ruta también puede terminar en la óptica

Para quienes necesitan revisar o renovar sus lentes, +Visión Las Haciendas, ubicada en Avenida Lago de Guadalupe #368, fraccionamiento Villas de la Hacienda, registra descuentos de 40%, 20% y 10% con credencial INAPAM.

El directorio no especifica qué armazón, lente o servicio corresponde a cada porcentaje, así que conviene preguntar qué rebaja aplica y cuál será el precio final.

Para solicitar cualquiera de estos descuentos, lleva tu credencial INAPAM vigente y en buenas condiciones y preséntala directamente en el establecimiento.

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