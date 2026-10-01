Suspensión de clases en Puebla: estos 173 municipios no tendrán clases el 2 de octubre

Si este viernes 2 de octubre tenías pensado mandar a los peques a la escuela en Puebla, pausa tantito antes de preparar la mochila, porque el clima cambió los planes.

La SEP anunció que no habrá clases presenciales en varios municipios del estado de Puebla, así que la pregunta es: ¿el tuyo está en la lista? Aquí en adn noticias te contamos cuáles son y qué pasará con las actividades escolares.

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¿En qué municipios de Puebla no habrá clases este 2 de octubre?

La suspensión de clases presenciales aplica este viernes 2 de octubre de 2026 en todos los niveles educativos de cinco regiones de Puebla: Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle Serdán y Mixteca.

La SEP Puebla informó que son 173 municipios los contemplados en la medida, distribuida de la siguiente manera:

Sierra Norte

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Negra

Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Valle Serdán

Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental

Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Mixteca

Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

¿Por qué suspendieron las clases en Puebla?

La decisión se tomó ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y vientos intensos en distintas regiones del estado.

De acuerdo con la SEP, la medida fue adoptada por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar.

Y sí, aquí la lluvia no solo significa sacar el paraguas: las condiciones meteorológicas también pueden complicar traslados, caminos y accesos a los planteles.

¿Cuándo regresan a clases presenciales en Puebla?

La suspensión está prevista únicamente para este viernes 2 de octubre y la comunidad escolar de los municipios contemplados deberá regresar a las actividades presenciales el lunes 5 de octubre de 2026, de acuerdo con la información difundida sobre la medida.

Así que, salvo que las autoridades anuncien algún cambio por las condiciones meteorológicas, el lunes toca volver a las aulas.

Así que ya sabes: este viernes 2 de octubre no habrá clases presenciales en 173 municipios de Puebla, pero las actividades educativas continuarán a distancia, si tu municipio aparece en la lista, toca sacar los cuadernillos y esperar a que el clima dé un poquito de tregua.

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