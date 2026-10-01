Querétaro prepara cambios de transporte por la Maratón 2026: todas estas rutas se verán afectadas el domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, miles de familias de la zona metropolitana tendrán que replantear su ruta habitual. La ciudad ya enfrenta ajustes de movilidad por las obras en el bulevar Bernardo Quintana, una de las vialidades que también formará parte del recorrido de la Maratón Querétaro 2026, y a partir de este fin de semana se suman cierres viales en Querétaro y ajustes temporales en varias rutas de transporte que impactarán buena parte de la capital durante casi toda la jornada dominical.

De acuerdo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), los ajustes en el servicio de transporte público inician desde las 17:00 horas del sábado 3 de octubre y la circulación vehicular en la zona del evento permanece cerrada el domingo desde la medianoche hasta las 14:00 horas. La dependencia recomendó a la ciudadanía anticipar sus traslados y consultar la aplicación de Qrobús para conocer la ubicación de las unidades en tiempo real, además de difundir mapas de las zonas con desvío en sus canales oficiales.

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¿Qué rutas del Querétaro Maratón 2026 tendrán cierres y desvíos?

El recorrido de la Maratón Querétaro 2026 contempla pruebas de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, con salida y meta sobre avenida Constituyentes, frente al Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morín. Antes de este fin de semana, el estado ya había anunciado otros proyectos para aliviar la saturación vial de la zona, como la nueva carretera alterna a la México-Querétaro, aunque esa obra no estará lista para el domingo de la competencia.

Los cierres arrancan desde las 3:00 horas y las salidas de las cuatro distancias se realizan de forma escalonada desde las 6:05 horas, con el fin de ordenar el paso de los 19 mil 500 participantes.

Desde las 17:00 horas del sábado 3 de octubre, la AMEQ modifica el recorrido de varias líneas de Qrobús para evitar la zona del evento. Las siguientes rutas circulan con desvío desde la tarde del sábado y permanecerán así hasta el cierre total de la medianoche del domingo.:

C23

C30

C34

C35

C39

C42

C44

C53

C64

C68

C69

L51

L57

L117

L152

T01

T04

T08

T12

T13

Entre la medianoche y las 14:00 horas del domingo 4 de octubre se suma un segundo bloque de rutas con ajustes adicionales por la competencia, algunas de las cuales se desvían hacia la autopista México-Querétaro 57, la avenida Universidad o Corregidora Sur: L54, L56, L151, C22, C24, C27 y T03, además de varias de las líneas ya mencionadas el sábado.

Las principales calles cerradas incluyen avenida Constituyentes, bulevar Bernardo Quintana y vialidades del Centro Histórico como 5 de Mayo, Pasteur, Guillermo Prieto y Río de la Loza, de acuerdo con el reporte difundido por medios locales con base en el comunicado de la AMEQ.

¿Cómo afecta la Maratón Querétaro 2026 a quienes manejan por la ciudad?

Para quienes se desplazan en auto, el operativo de la Maratón Querétaro 2026 incluye el despliegue de 2 mil 500 elementos y más de 400 unidades para resguardar los 92 puntos de cierre distribuidos en 26 kilómetros de vialidades estatales. Las avenidas con mayor afectación son Constituyentes, donde se ubica la salida y meta, y Bernardo Quintana, que ya concentraba cierres parciales por las obras del tren México-Querétaro antes de sumarse la competencia.

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como avenida Universidad, avenida Industrialización, la carretera federal 57 y 5 de Febrero mientras duran los cierres. Quien tenga previsto cruzar el Centro Histórico debe considerar que calles como 5 de Mayo, Pasteur, Guillermo Prieto y Río de la Loza permanecen sin circulación vehicular durante buena parte de la mañana del domingo, mientras avanzan las pruebas de 21 y 42 kilómetros.

El impacto no se limita al día de la carrera: los operativos de señalización y colocación de vallas inician desde la noche del sábado, por lo que negocios y estacionamientos cercanos a la ruta reportan movimientos distintos a los habituales desde esa fecha. La situación se suma a otros frentes de obra pública que ya tenía el estado, como el que se documentó recientemente en Tequisquiapan, donde el acuífero local enfrenta números rojos, un recordatorio de que la infraestructura estatal atraviesa ajustes en más de un municipio al mismo tiempo.

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