Lo confirma el Artículo 376 en Jalisco: cancelarán la licencia de conducir por un mínimo de 2 años a todos los conductores que cometan dos veces este error

Reincidir al volante bajo los efectos del alcohol ya tiene un costo definido para los automovilistas de Jalisco. El Artículo 376 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, dentro del capítulo de arresto administrativo por alcoholemia, confirma que cancelarán la licencia de conducir por un mínimo de 2 años a los conductores que cometan dos veces este error en un periodo de 24 meses.

La sanción alcanza a los automovilistas jaliscienses que ya acumularon una primera infracción por manejar alcoholizados y vuelven a cometer la misma falta dentro del plazo que marca la ley. Antes de solicitar un nuevo documento, la persona sancionada enfrenta una investigación de trabajo social y debe someterse a exámenes de toxicomanía y alcoholismo, tal como lo exige la norma vial del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dice el Artículo 376 sobre la cancelación de la licencia en Jalisco?

La fracción III del Artículo 376 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco establece que la cancelación es definitiva cuando el conductor incurre de nuevo en la misma falta dentro de un plazo de dos años, contados a partir de la primera sanción. Para tramitar una licencia nueva, la persona sancionada deberá cumplir los mismos requisitos que un solicitante primerizo una vez transcurrido ese periodo

Antes de llegar a la cancelación definitiva, el Artículo 376 contempla sanciones previas para quienes conducen bajo el influjo del alcohol en Jalisco. Las fracciones I y II del mismo artículo impone arrestos administrativos y multas económicas en la primera y segunda infracción, según el grado de alcoholemia detectado.

La fracción III entra en acción cuando el conductor repite la falta dentro de los dos años posteriores a la primera sanción registrada. En ese escenario, la autoridad revoca el permiso para conducir de forma permanente, sin posibilidad de trámite inmediato para recuperarlo.

El proceso no termina con el retiro del documento, pues la persona sancionada también enfrenta una revisión de trabajo social y pruebas de toxicomanía y alcoholismo. Estos estudios buscan determinar si existe un problema de consumo que deba atenderse antes de que el conductor regrese al volante.

Jalisco endurece el castigo para los conductores reincidentes en casos de alcoholemia.

¿Cómo afecta esta medida a los conductores en Jalisco?

La medida impacta directamente a los automovilistas que circulan por las principales vialidades de Jalisco, donde los operativos de alcoholímetro se aplican con frecuencia los fines de semana. Cualquier conductor detenido con niveles de alcohol por encima del límite permitido queda sujeto a las fracciones del Artículo 376.

Las autoridades de movilidad en el estado llevan un registro para dar seguimiento a los conductores que ya cuentan con una sanción previa por esta causa. Ese historial permite identificar la reincidencia y aplicar la fracción III sin margen de negociación en el momento del segundo arresto.

Los motociclistas también quedan sujetos a este reglamento cuando conducen bajo el influjo del alcohol, aunque la ley no distingue el tipo de vehículo para aplicar la sanción. Marcas como Italika, ampliamente usadas en la entidad, no eximen a sus conductores del cumplimiento de esta norma.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.