Cancelarán por ley y para siempre en Jalisco la licencia de conducir de todos los conductores que circulen en estos tipos de autos

Jalisco activa un candado contra los autos que imitan al transporte público en sus calles. La Secretaría de Transporte confirma la sanción máxima para los vehículos pintados con la imagen de un taxi oficial: cancelarán la licencia de conducir de forma definitiva a los conductores que circulen con estos tipos de autos, y retiran la unidad de circulación en el acto.

La medida alcanza tanto a choferes ocasionales como a quienes ofrecen el servicio de forma constante y regular. Cualquier persona que simule prestar transporte de pasajeros con un vehículo propio en Jalisco queda expuesta a perder el documento que la habilita para conducir en todo el estado, sin trámite de reposición inmediata ni excepciones para el infractor.

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¿Qué autos pierden la licencia en Jalisco por el Artículo 190?

El Artículo 190, numeral 1, fracción VII, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe simular la prestación del servicio de transporte de pasajeros. La norma castiga el uso de colores que la Secretaría de Transporte reserva en exclusiva para las unidades de taxis colectivos y radiotaxis oficiales, autorizados en toda la entidad.

La ley aplica a todo vehículo particular que porte los colores oficiales asignados por la Secretaría de Transporte a las unidades de taxis colectivos o radiotaxis. No importa el modelo ni el año: la clave está en la simulación visual del servicio público, según marca la norma vigente en Jalisco.

El conductor enfrenta una doble consecuencia cuando la autoridad detecta el vehículo en circulación por el estado. Pierde la licencia de conducir de forma definitiva y, además, la unidad queda fuera de circulación de inmediato, sin opción a un trámite exprés para recuperar el documento ese mismo día.

Circular con colores oficiales sin permiso cuesta la licencia en Jalisco. (Canva Pro)

La disposición rige en Guadalajara y en el resto de los municipios de Jalisco por igual. La Secretaría de Transporte verifica la unidad en cualquier punto vial del estado, y el reglamento no distingue zonas urbanas o carreteras estatales para aplicar la sanción correspondiente.

¿Cómo evita un conductor la cancelación de la licencia en Jalisco?

Un vehículo particular debe evitar por completo los colores, logotipos o rotulación que la Secretaría de Transporte reserva para taxis y radiotaxis oficiales. Circular con esa apariencia expone al dueño del auto a la sanción máxima que marca el Artículo 190 de la ley estatal, vigente en todo Jalisco.

Quien busca ofrecer transporte de pasajeros de forma legal necesita tramitar una concesión o un permiso ante la Secretaría de Transporte de Jalisco. Ese trámite formal evita la simulación que persigue la norma y mantiene la licencia vigente sin riesgo de cancelación para el conductor.

La cancelación definitiva no contempla una segunda oportunidad administrativa inmediata para el conductor sancionado en Jalisco. La recomendación de la autoridad es clara: circular sin imitar el transporte público autorizado evita perder el permiso para manejar en el estado.

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