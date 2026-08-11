Multarán en Edomex por el Artículo 86 con hasta $2,346 pesos a todos los conductores que cometan este error habitual al dar vuelta en el auto

Circular con una vuelta continua sin autorización expresa sale caro para los automovilistas en Edomex. El Artículo 86 del Reglamento de Tránsito del Estado de México castiga este error habitual al dar vuelta en el auto con una multa que llega hasta $2,346 pesos, monto que golpea directo a quien ignore la señalización en el cruce.

La medida forma parte del marco de movilidad vigente en Edomex y busca ordenar el tránsito en avenidas y cruceros con alta afluencia vehicular. Agentes de la Secretaría de Movilidad estatal vigilan el cumplimiento de esta disposición y levantan la infracción correspondiente cuando detectan la maniobra irregular sin el señalamiento que la permita.

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¿Cuánto cuesta en Edomex la multa por dar vuelta continua?

El Artículo 86 del Reglamento de Tránsito de Edomex establece que la vuelta continua, tanto a la derecha como a la izquierda, está prohibida en cualquier vialidad, excepto cuando exista un señalamiento que expresamente la autorice. En ese caso, el conductor debe ceder el paso a los peatones que cruzan y a los vehículos que circulan por la vía a la que pretende incorporarse.

Las sanciones por esta infracción se aplican de forma escalonada según la reincidencia del conductor:

Multa mínima: 16 UMA, equivalentes a $1,876.96 pesos (UMA 2026 = $117.31)

Multa media: 18 UMA, equivalentes a $2,111.58 pesos (UMA 2026 = $117.31)

Multa máxima: 20 UMA, equivalentes a $2,346.20 pesos (UMA 2026 = $117.31)

El pago se realiza en las oficinas de la Secretaría de Movilidad del Estado de México o en los módulos autorizados para el cobro de infracciones. El conductor conserva el derecho a inconformarse ante la autoridad si considera que la sanción se aplicó de forma incorrecta.

El monto máximo de la sanción llega a $2,346.20 pesos según el Artículo 86. (Imagen generada con IA)

¿Cómo evitar la multa del Artículo 86 en Edomex?

Los especialistas en movilidad recomiendan identificar la señalización vertical y horizontal antes de girar en cualquier crucero de Edomex. La ausencia de una señal que autorice expresamente la vuelta continua implica que la maniobra queda prohibida en automático.

El conductor debe ceder siempre el paso a los peatones que cruzan la calle y a los vehículos que circulan por la vía de destino, incluso en cruceros donde la vuelta sí está permitida. Esta obligación reduce el riesgo de choques en las intersecciones más transitadas de la entidad.

Las autoridades de tránsito recuerdan que la observación de las señales evita no solo la multa económica, sino también accidentes en avenidas de alto flujo vehicular. La prevención resulta la opción más simple para cualquier automovilista que circula a diario por el territorio mexiquense.

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