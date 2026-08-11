El concurso para adultos mayores en Toluca con un premio de $75,000 pesos: la final es el 31 de agosto en el Teatro Morelos

El municipio de Toluca, en Edomex, lanzó un concurso de baile dirigido a adultos mayores de 60 años. El programa, llamado “Toluca se pone en Ritmo”, ya completó sus etapas de inscripción y audiciones, y ahora se encamina hacia su instancia final, el 31 de agosto de 2026.

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¿De qué trata el concurso de baile para adultos mayores en Toluca?

El concurso “Toluca se pone en Ritmo” es una estrategia de participación comunitaria enfocada en promover el envejecimiento activo, la inclusión social y el bienestar integral de las personas mayores, así como en reconocer su lugar en la vida cultural y social del municipio. Según indicaron las autoridades de esta ciudad de Edomex al presentar la iniciativa el 8 de julio, la medida busca además promover la convivencia y reconocer “la aportación de las personas adultas mayores”.

El alcalde Ricardo Moreno señaló que acompañar a la tercera edad es una de las tareas más importantes del DIF, y que el concurso busca ofrecer espacios para mantenerse activos física y emocionalmente. Añadió que el baile permite fortalecer lazos sociales y hacer nuevas amistades, y que “la alegría y el entusiasmo no tienen edad”.

El concurso recorrió las cinco regiones del municipio antes de llegar a su instancia final.

¿Quiénes participan de este concurso de baile para personas mayores de Toluca y cuándo es la final?

Las fechas de inscripción y audiciones para el concurso de baile ya finalizaron. Podían inscribirse parejas de conformación libre —esposos, amigos, vecinos, familiares o novios— siempre que sus integrantes tuvieran 60 años o más y fueran residentes de Toluca. Las parejas compitieron en distintos géneros, como danzón, cumbia, folclor y rock and roll.

Las inscripciones se realizaron del 27 al 31 de julio, y las audiciones tuvieron lugar del 3 al 7 de agosto en cinco sedes: San Andrés Cuexcontitlán, Los Sauces, Alameda Central, Seminario y Capultitlán.

La gran final está prevista para el 31 de agosto de 2026 en el Teatro Morelos. La bolsa de premios contempla $75,000 pesos para el primer lugar, $50,000 para el segundo y $25,000 para el tercero. Además, la pareja ganadora será invitada a participar en un Viernes Jubiloso durante la Feria y Festival Alfeñique, donde se reconocerá a distintos grupos de baile de adultos mayores de Toluca.

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