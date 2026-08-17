Infonavit advierte a todos los mexicanos: estos errores pueden poner en riesgo tu casa aunque creas que estás pagando bien

Miles de familias mexicanas pagan su hipoteca cada mes y creen que todo está en orden, pero un descuido simple puede complicar el crédito de vivienda que tanto les costó conseguir. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) advierte a los mexicanos sobre los errores que pueden poner en riesgo tu casa, incluso cuando el acreditado asegura que está pagando bien su mensualidad y confía en que el trámite corre solo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué errores cometen los acreditados de Infonavit y ponen en riesgo su crédito?

Uno de los descuidos más comunes es dejar de revisar el estado de cuenta en la plataforma Mi Cuenta Infonavit. Ahí el acreditado consulta el saldo pendiente, la mensualidad exacta y confirma que la nómina aplique el descuento de forma correcta al crédito de vivienda.

Otro error frecuente es asumir que, si el patrón realiza el descuento correspondiente, el trabajador ya no necesita revisar nada más. El propio Instituto recomienda mantenerse al pendiente de los movimientos de la cuenta para evitar sorpresas desagradables.

También existe el riesgo de los pagos incompletos. Entregar una cantidad menor a la mensualidad establecida no pone el crédito al corriente, así que el acreditado debe confirmar cuánto debe cubrir exactamente antes de pagar.

Los pagos incompletos no dejan tu crédito Infonavit al corriente. (Imagen ilustrativa)

¿Qué pasa si ya tienes problemas para pagar tu crédito Infonavit?

Perder el empleo o enfrentar una emergencia económica complica el pago de la mensualidad, y uno de los peores errores es dejar pasar el tiempo sin buscar ayuda. El Instituto ofrece alternativas concretas para los acreditados que atraviesan esta situación.

Alternativas del Infonavit si tienes dificultades para pagar:

Prórrogas temporales en la mensualidad del crédito.

Seguros que cubren el financiamiento ante desempleo o incapacidad.

Apoyos específicos según el tipo de crédito otorgado.

Soluciones de reestructura del adeudo.

El programa Nivela tu Pago, que reduce temporalmente la mensualidad para los acreditados que cumplen los requisitos.

La clave está en buscar atención antes de que los atrasos se acumulen, porque ignorar mensualidades vencidas complica la situación y pone en riesgo la estabilidad financiera del propietario.

Recomendaciones de Infonavit para proteger tu patrimonio:

Revisar el estado de cuenta de forma periódica.

Confirmar que los pagos se reflejen correctamente en el crédito.

Acudir directamente al Instituto ante cualquier dificultad.

Evitar acumular mensualidades vencidas sin solicitar ayuda.

La casa no se pierde de un día para otro por un simple atraso, pero mantener la deuda sin atención sí puede derivar en escenarios más delicados para el acreditado y su familia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.