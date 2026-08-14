Lincoln Way, el truco que muchos conductores no conocen: ¿cómo encender el auto y revisar su estado general sin ir al agente desde la app?

Existe una herramienta que resuelve trámites cotidianos con el auto sin salir de casa. Lincoln Way es la aplicación oficial de la marca y concentra funciones que antes requerían acudir al agente. El truco que muchos conductores no conocen consiste en usar el teléfono como llave y panel de control al mismo tiempo.

Con cómo encender el auto desde la pantalla del celular, el usuario ahorra tiempo en filas y citas de servicio. La app permite hacerlo sin ir al agente desde la app, y suma vehículos, notificaciones y el estado general de cada unidad en un solo lugar.

La descarga incluye además una membresía de Calm por un año, un beneficio adicional que la marca ofrece junto al registro del vehículo. Lincoln Connect es la tecnología que vincula el auto con el teléfono y habilita cada función remota.

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¿Cómo encender tu auto la app Lincoln Way sin ir al agente?

El truco arranca con la descarga de Lincoln Way desde App Store o Google Play, disponible para ambos sistemas operativos. La instalación toma pocos minutos y no exige conocimientos técnicos previos por parte del conductor.

Una vez dentro, el usuario crea una cuenta o inicia sesión si ya cuenta con una previa. Después define un PIN de seguridad y agrega el vehículo mediante Lincoln Connect, el sistema que sincroniza el auto con el celular. Ese vínculo activa todas las funciones remotas disponibles en la aplicación.

Con el vehículo agregado, el conductor mantiene presionado el icono de “Iniciar Motor” en la pantalla del teléfono. El auto enciende a distancia sin necesidad de tener la llave física en la mano. La misma pantalla permite programar horarios de encendido según la rutina de cada usuario.

Lincoln Way Mantener presionado este icono enciende el motor a distancia. (Lincoln México | Facebook)

¿Qué otros trucos ofrece Lincoln Way para revisar el estado del auto?

La función de estado general muestra niveles de combustible, presión de llantas y ubicación exacta del vehículo. Esa información llega en tiempo real a la pantalla del celular sin intermediarios.

La app también resuelve el bloqueo y desbloqueo de puertas con solo mantener presionado el icono correspondiente. Phone As A Key sustituye a la llave tradicional, siempre que el Bluetooth y el rastreo de ubicación permanezcan activados en el teléfono.

Entre las funciones que agrupa la herramienta destacan las siguientes:

Cómo encender el auto: mantener presionado el icono de “Iniciar Motor” en la app.

Cómo instalarla: descargar desde App Store o Google Play y crear una cuenta.

Cómo usar Phone As A Key: activar Bluetooth y acercar el teléfono a la manija de la puerta.

Qué más permite: agendar mantenimiento, recibir notificaciones y ver el estado de cada vehículo Lincoln.

Estas funciones conviven en una sola app, lo que reduce la necesidad de trámites presenciales en el agente. El conductor que busca ahorrar tiempo encuentra en Lincoln Way una alternativa directa para operar su vehículo a distancia. Activar Phone As A Key y revisar el estado general del auto solo requiere el teléfono a la mano.

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