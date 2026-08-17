Flecha Roja agrega corrida nocturna para conectar Observatorio con Toluca: el sistema ya está funcionando y este es el nuevo horario

Perder el último vagón del Tren Interurbano El Insurgente ya no significa quedarse sin opciones para viajar de Observatorio a Toluca por la noche, luego del recorte de horario que sufrió el transporte capitalino de manera reciente.

Y es que desde el 10 de agosto de 2026, Flecha Roja incorporó una nueva corrida semi-directa a las 23:30 horas, con salida desde la Terminal Poniente de la Ciudad de México.

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¿A qué hora deja de funcionar el Tren El Insurgente?

Desde el 10 de agosto, El Insurgente mantiene un horario reducido por labores de mantenimiento. Actualmente funciona de la siguiente manera:

Lunes a viernes: de 5:00 a 22:30 horas

de 5:00 a 22:30 horas Sábados: de 6:00 a 22:30 horas

de 6:00 a 22:30 horas Domingos y días festivos: de 7:00 a 22:30 horas

En todos los casos, el último tren sale a las 22:30 horas, tanto desde Observatorio como desde Zinacantepec. De acuerdo con el sitio oficial, este ajuste permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

¿Dónde se toma la nueva corrida hacia Toluca?

El autobús de las 23:30 horas parte de la Central de Autobuses Poniente, conocida como Terminal Observatorio, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

La taquilla de Flecha Roja se encuentra en Sur 122 esquina Río Tacubaya, colonia Real del Monte, y mantiene atención de 3:30 a 24:00 horas, por lo que todavía se encuentra abierta al momento de la salida nocturna.

Además, los boletos pueden adquirirse en el sitio oficial de Flecha Roja. En una consulta para viajar, la corrida México Poniente–Toluca apareció inicialmente en $90 pesos; sin embargo, al avanzar al pago, el sistema mostró un total de $81 pesos por adulto. La compra puede hacerse con una cuenta o continuar sin registrarse.

El precio puede cambiar según la fecha o las condiciones de compra, por lo que es recomendable revisar el total antes de pagar. Flecha Roja también mantiene el teléfono de atención 55 1555 9519 para consultar horarios y disponibilidad.

Flecha Roja no ha señalado una fecha para suspender esta corrida nocturna, por lo que, hasta ahora, permanece disponible para quienes necesiten trasladarse a Toluca después de la última salida del tren.

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