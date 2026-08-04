Al conectar de forma directa al Estado de México y la Ciudad de México, el Tren Interurbano ha tomado relevancia desde su apertura completa por los millones de usuarios que ayuda mes con mes para trasladarse.

Ahora, el Tren Interurbano “El Insurgente” tendrá cambio de horario a partir del próximo lunes 10 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento, según informó la administración de este medio de transporte.

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Tren Interurbano: nuevo horario de servicio

Mediante un comunicado, los usuarios fueron avisados de este cambio de horario en el servicio del Tren Interurbano, en específico, a la última unidad que saldrá de las terminales.

“A partir de la próxima semana, El Insurgente operará con horario reducido por tareas programadas de mantenimiento, hasta nuevo aviso el último tren saldrá 10:30 pm”, se puede leer en el comunicado.

📢 A partir del 10 de agosto, El Insurgente operará con horario reducido por tareas programadas de mantenimiento, medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.



🕥 Último tren: 22:30 h



IMPORTANTE: El horario de inicio del servicio permanece sin cambios. pic.twitter.com/3wVomQYoye — Tren El Insurgente (@TrenInsurgente) August 4, 2026

Por ello, los usuarios deberán tener en cuenta este ajuste de horario en el Tren Interurbano para evitar contratiempos en sus viajes nocturnos y llegar a tiempo antes del cierre de operaciones del servicio.

También aclararon que el horario de salida del Tren Interurbano no sufrirá modificaciones y continuará de forma normal:

Lunes a viernes: 5:00 am

Sábados: 6:00 am

Domingos: 7:00 am

Pero ¿hasta cuándo tendrá horario reducido el Tren Interurbano? Las autoridades aclararon que se mantendrá este ajuste hasta nuevo aviso, por lo que no hay una fecha estimada de finalización de las obras de mantenimiento.

¿Cuál es la ruta del Tren Interurbano?

El Insurgente recorre cerca de 58 kilómetros en las 7 estaciones que componen su ruta (dos terminales y cinco estaciones intermedias). El trayecto dura, aproximadamente, 39 minutos.

El Tren Interurbano México-Toluca conecta desde el Estado de México en la estación Zinacantepec hasta la terminal Observatorio en la CDMX:

Zinacantepec (Terminal en Edomex) Toluca Centro Metepec Lerma Santa Fe Vasco de Quiroga Observatorio (Terminal CDMX)

Además de fortalecer la conectividad entre ambas entidades, el Tren Interurbano registra un promedio de 60 mil usuarios diarios, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que la convierte en una de las principales alternativas de movilidad entre CDMX y Edomex.

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