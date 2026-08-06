Con el objetivo de mejorar la movilidad en la Ciudad de México, el Gobierno de la capital anunció dos nuevas rutas para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las cuales estarán ubicadas en la alcaldía Tlalpan.

Pero además de que contarán con servicio exprés, ambas rutas de RTP conectarán con la Línea 1 del Metrobús para que todos los usuarios que utilicen estas nuevas alternativas tengan una mayor accesibilidad al transporte público.

🚍 #MIRTP pone en marcha dos rutas piloto que beneficiarán a miles de usuarios del sur de la ciudad.



📍 Rutas:

* San Miguel Topilejo - La Joya (Línea 1 de Metrobús).https://t.co/pOt4nX56OU

* Auditorio Ejidal - La Joya (Línea 1 de Metrobús).https://t.co/YxKdiQVO1N pic.twitter.com/4ZR9Zn6Cr8 — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) August 6, 2026

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¿Cuáles son las nuevas rutas de RTP en Tlalpan?

Si eres habitante de la población de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, tenemos buenas noticias para ti, pues ahí estarán ubicadas las dos nuevas rutas de RTP para garantizar el derecho a la movilidad en la capital del país.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) anunció que desde el pasado lunes 3 de agosto estas dos nuevas rutas comenzaron una prueba piloto de 60 días.

La primera ruta va de San Miguel Topilejo a la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús y tendrá ida y vuelta. Contará con 32 paradas en las que recorre un total de 28.4 kilómetros en un tiempo (aproximado) de 45 minutos.

La segunda ruta implementada partirá del Auditorio Ejidal y también llegará a la estación La Joya en ambos sentidos. Tendrá 22 ascensos y descensos en un recorrido de 24.4 kilómetros en un recorrido de 25 minutos.

🚍 San Miguel Topilejo ↔️ La Joya (Línea 1 del Metrobús).https://t.co/YJxxNNVQ2w



🚍 Auditorio Ejidal ↔️ La Joya (Línea 1 del Metrobús).https://t.co/KK6xhM1iuV pic.twitter.com/JmlN8NsyTF — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) August 4, 2026

Horarios y precios de las nuevas rutas de RTP

Si te mueves o vives por la zona de San Miguel Topilejo estas dos nuevas rutas exprés de RTP son una opción más para llegar al Metrobús y al ser una prueba piloto, dependiendo de los resultados, podría quedarse de forma permanente.

Ambas rutas tendrán costo de 4 pesos por viaje y se podrá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Es necesario recordar que niñas y niños menores de cinco años, así como personas con discapacidad y adultos mayores tienen acceso gratuito.

Tanto la ruta de San Miguel Topilejo como la del Auditorio Ejidal tendrán horario de operación de lunes a viernes de 5:00 am a 11:00 pm, para que tomes tus precauciones y prevengas tus traslados.

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