¿Hay clases mañana? Alumnos que vuelven a la escuela en México este lunes 17 de agosto

¿Te preguntas si hay clases mañana? Te contamos que el regreso a clases 2027-1 comienza este lunes 17 de agosto para miles de alumnos en México; sin embargo, no todos deberán regresar a las aulas. Si tus hijos o hijas son alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), te conviene seguir leyendo, porque en adn Noticias, te contamos quiénes son los estudiantes que sí tienen clases mañana.

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¿Hay clases mañana 17 de agosto?

Sí, efectivamente, este lunes 17 de agosto miles de alumnos de la Máxima Casa de Estudios tienen clases, pues es el día de inicio del ciclo escolar 2027-1.

Tras la polémica por las irregularidades detectadas en el Examen de Admisión de la UNAM a nivel licenciatura, la Máxima Casa de Estudios decidió hacer cambios en el calendario escolar, por lo que el fin de las vacaciones de verano se alargó hasta este domingo 16 de agosto.

Mañana 12 de agosto inicia la aplicación del Examen de Control Presencial > https://t.co/xyZY073sDI pic.twitter.com/W77XDE0SeV — UNAM (@UNAM_MX) August 12, 2026

De tal manera, que el regreso a clases quedó programado este 17 de agosto, pero únicamente para ciertos alumnos de la UNAM. Estos son los estudiantes que regresan a clases mañana:

Alumnos de licenciatura de continuidad, es decir, que ya estaban inscritos

Los únicos alumnos de continuidad que no regresan a clases son los que pertenecen a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), debido a las negociaciones con la representación sindical.

Las clases en las diferentes facultades de la UNAM inician este lunes, en punto de las 07:00 horas y terminan alrededor de las 21:00 horas. OJO: Cada estudiante cuenta con un turno y horario.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/skuPE8Hv1n — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) August 15, 2026

¿Cuándo entran a clases los alumnos de la UNAM de nuevo ingreso?

Tras realizar el Examen de Control de la UNAM, los alumnos que sean aceptados comenzarán clases al mismo tiempo que los alumnos de nivel bachillerato:

Estudiantes de CCH y ENP : Lunes 31 de agosto 2026.

: Alumnos de primer ingreso de licenciatura UNAM: Lunes 31 de agosto 2026

Calendario SEP: ¿Cuándo comienza el ciclo escolar de 2026 a 2027?

Si eres padre o madre de estudiantes de educación básica, te informamos que, de acuerdo con el calendario escolar publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las clases comienzan el próximo lunes 31 de agosto.

Por lo tanto, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria todavía tienen 15 días más de vacaciones.

Por otra parte, los estudiantes de CECyT y licenciatura IPN que ya están inscritos regresan a clases hasta el lunes 24 de agosto de 2026; mientras que los alumnos de nuevo ingreso entran hasta el 31 de agosto.

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