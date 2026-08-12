Examen de control UNAM 2026: Lista de cosas PROHIBIDAS y documentos que SÍ te van a pedir

El Examen de Control de la UNAM 2026 comienza este miércoles 12 de agosto para miles de estudiantes interesados en obtener un lugar para estudiar una licenciatura en la Máxima Casa de Estudios. Sin embargo, es indispensable tomar en cuenta que hay objetos que está prohibido llevar así como documentos indispensables para ingresar a realizar la prueba. Te contamos los detalles.

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¿Qué cosas NO puedo llevar al Examen de control de la UNAM 2026?

Tras las irregularidades detectadas en el examen de ingreso 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México seleccionó a algunos aspirantes para que realicen el Examen Control UNAM con el objetivo de ganar su lugar en la Máxima Casa de Estudios.

Mañana 12 de agosto inicia la aplicación del Examen de Control Presencial > https://t.co/xyZY073sDI pic.twitter.com/W77XDE0SeV — UNAM (@UNAM_MX) August 12, 2026

De esta manera, los alumnos que se registraron obtuvieron sede, fecha y cita para presentarse a la prueba. El examen de control de la UNAM se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto, en cuatro sedes: Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Es importante que tomes en cuenta que una de las principales indicaciones es que existen algunos objetos y accesorios que están prohibido ingresar a la hora de realizar el examen de control de la UNAM. Aquí te compartimos la lista:

Smartphones

Teléfonos celulares

Audífonos

Calculadoras

Cualquier tipo de dispositivo electrónico

Gorras

Sombreros

Capuchas

Bolsas

Mochilas

OJO: Ingresar con alguno de estos objetos a la sede donde se realiza la prueba puede ser motivo de cancelación del examen.

Lista de documentos que debo llevar al Examen De Control de la UNAM

Asimismo, la UNAM informó a los aspirantes de licenciatura que es indispensable presentarse al Examen de Control en la sede, fecha y hora que especifica su cita. Además, deberán de acudir con la siguiente documentación:

Una identificación oficial vigente con fotografía

con fotografía La cita de examen impresa

Si estás por realizar el examen de la UNAM para licenciatura, la Máxima Casa de Estudios recomendó a los aspirantes conocer la sede con anticipación para planificar el traslado considerando el tráfico. Recuerda, es indispensable que llegues con una hora de anticipación para realizar tu registro de ingreso

OJO: El examen de control UNAM consta de 120 reactivos y contarás con tres horas para responderlas.

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