UNAM pospone clases en FCPyS: ¿Cuándo regresan los alumnos?

Si eres estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, ojo con esto: las actividades académicas tendrán cambios, por lo que sus instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

La noticia fue revelada a través de un comunicado difundido por la UNAM y la FCPyS, pero ¿cuál fue la razón del cierre? Aquí en adn noticias te lo contamos.

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¿Por qué cerró la FCPyS de la UNAM?

El comunicado se difundió este viernes 14 de agosto, en donde se notificó a la comunidad que, debido a las negociaciones entre la administración y la representación sindical de los trabajadores administrativos, las clases no iniciarán este 17 de agosto, como se tenía contemplado.

La situación afecta las actividades previstas para el inicio del periodo académico, por lo que la FCPyS adelantó que será necesario realizar ajustes al calendario una vez que termine el proceso.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/skuPE8Hv1n — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) August 15, 2026

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de la FCPyS?

Por ahora, no hay una nueva fecha confirmada para el regreso a clases en la FCPyS, así que, si eres estudiante y ya estabas haciendo cuentas para regresar al salón, todavía toca esperar tantito.

La recomendación es mantenerse pendiente de los canales oficiales de la FCPyS y la UNAM y claro, aquí en adn noticias te estaremos informando de todo sobre la máxima casa de estudios.

Cabe señalar que el calendario escolar disponible en el sitio de Servicios Escolares de la FCPyS muestra fechas del semestre 2027-1, pero la información más reciente sobre el cierre de las instalaciones modifica el panorama para estos días.

¿Y qué pasa con el examen de control presencial de la UNAM Tijuana y CDMX?

Para los aspirantes convocados en las sedes de Tijuana y Ciudad de México, las fechas señaladas en la información del proceso son:

Tijuana, Baja California

• Domingo 16 de agosto.

• Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID.

• Primer turno: 10:00 a 13:00 horas.

• Segundo turno: 15:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México

• Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto.

• Palacio de los Deportes.

• Turnos de 9:00 a 12:00, 13:00 a 16:00 y 17:00 a 20:00 horas.

Aquí sí hay que hacer una precisión importante: cada aspirante debe revisar su propia cita en TU SITIO, pues no todas las personas presentan la prueba el mismo día ni en el mismo horario.

¿Qué deben llevar los aspirantes al examen de control?

Para evitar llegar con el tiempo encima, porque bastante estrés es ya presentar el examen, los aspirantes deben revisar las indicaciones de su cita y llevar la documentación solicitada.

Entre las principales indicaciones están:

• Identificación oficial vigente.

• Comprobante de cita impreso.

• Llegar con anticipación para realizar el registro.

• No utilizar teléfono celular durante la prueba.

• Evitar llevar mochilas, bolsas o bultos grandes.

El examen de control presencial de la UNAM contempla 120 reactivos y tiene una duración máxima de tres horas; la aplicación se realiza en formato digital mediante una tableta sin conexión a internet y cuenta con supervisión presencial.

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