Calendario escolar: Lista de cambios definitivos de la SEP en el ciclo escolar 2026-2027; ¿te afectan?

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció el nuevo calendario del ciclo escolar 2026-2027, en el cual se prevén algunos cambios clave que podrían afectar a las familias mexicanas.

En adn Noticias, te contamos cuáles serán esos cambios que se están considerando, por ejemplo, en la fecha del fin de ciclo escolar y la entrega de las boletas de calificaciones. Te contamos todo lo que se sabe.

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¿Cuándo comienza el ciclo escolar 2026-2027?

Una de las fechas que generan más interés a padres y madres de familia es el inicio del ciclo escolar 2026-2027 para los alumnos de educación básica. Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaría es normal que te mantengas atento para conocer los cambios que habrá en el calendario SEP.

El calendario escolar 2026-2027 oficial que presentó la SEP se mantuvo fiel al anteproyecto que presentó días antes el titular Mario Delgado y marca el próximo lunes 31 de agosto de 2026 como la fecha de inicio de clases.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE



El @IEBEM_ informa que el Calendario Escolar 2026-2027 que circula en redes sociales y diversos medios no es un documento oficial; se trata de un anteproyecto. pic.twitter.com/FpH04OmNFw — IEBEM (@IEBEM_) July 10, 2026

Lista de cambios en el nuevo calendario escolar 2027 SEP

El calendario del ciclo escolar 2026-2027 marca algunos cambios importantes para el próximo año escolar. Estas son las modificaciones clave que plantea:

Fin de cursos : Será el viernes 9 de julio de 2027

: Será el Entrega de boletas de calificaciones : Una semana antes del fin de ciclo.

: Una semana antes del fin de ciclo. Inicio de vacaciones de verano: El sábado 10 de julio de 2027

De acuerdo con el nuevo calendario escolar, los alumnos de educación básica tendrán una semana menos de clases.

¿Cuándo serán las vacaciones del calendario escolar 2026-2027?

El nuevo calendario SEP contempla los dos periodos de vacaciones para los alumnos de todas las escuelas de educación básica públicas y privadas en las siguientes fechas:

Vacaciones de invierno : Del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 , por lo que las clases se reanudarían el 6 de enero.

: Del , por lo que las clases se reanudarían el 6 de enero. Vacaciones de Semana Santa: Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. El regreso a las aulas sería el 5 de abril.

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