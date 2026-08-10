Multarán en Edomex con hasta $2,346 pesos a todos los conductores que ingresen por atajo o distracción a estas calles del estado

El Reglamento de Tránsito del Estado de México clasifica esta infracción de hasta $2,346 pesos de multa bajo el rubro de circulación en sentido contrario, una falta común entre automovilistas que buscan ahorrar minutos en el tránsito diario.

El Gobierno del Edomex aplica la sanción a cualquier vehículo que invade un carril contrario para evitar el tráfico o acortar su ruta. La Secretaría de Movilidad advierte que el monto final depende de la gravedad de la infracción registrada por los agentes viales.

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¿Qué dice el Artículo 63 sobre la circulación en sentido contrario en Edomex?

El Artículo 63 del Reglamento de Tránsito de Edomex establece una prohibición terminante para cualquier vehículo que circule en sentido opuesto dentro de las vialidades de Edomex. Solo las unidades de auxilio, como ambulancias y camiones de bomberos, cuentan con autorización expresa para maniobrar así en situaciones de emergencia comprobada.

Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno también forman parte de esa excepción, siempre que respondan a un llamado de urgencia real. El resto de los conductores particulares no cuenta con ningún margen de tolerancia ante los agentes viales.

Los oficiales de tránsito identifican la infracción cuando detectan un vehículo que avanza contra el flujo normal de la vía, sin importar el motivo que alegue el conductor. Edomex refuerza así el criterio de que cualquier atajo por sentido contrario se paga con dinero.

Edomex endurece el control vial contra atajos y distracciones al volante. (@SEMOV_Edomex | X)

¿Cuánto pagan los conductores en Edomex por esta infracción?

El monto depende de la gravedad de la falta que determine el agente vial al momento del reporte. La sanción mínima equivale a 16 UMA ($1,876.96 pesos), un piso que ya representa un golpe fuerte para cualquier presupuesto familiar.

En un escenario intermedio, la multa sube a 18 UMA ($2,111.58 pesos), una cifra que se aplica cuando existen agravantes en la maniobra reportada. El tope máximo llega a 20 UMA ($2,346.20 pesos), el límite que fija la Tabla de Infracciones para esta falta.

Los conductores que ingresen por atajo a calles de sentido contrario, sea por prisa o por distracción, enfrentan el mismo criterio de sanción en todo el territorio mexiquense. Edomex no distingue entre errores involuntarios y maniobras deliberadas al momento de aplicar la multa.

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