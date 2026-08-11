Adiós a la licencia de conducir en Jalisco: retirarán el carnet por hasta 6 meses a todos los conductores que acumulen dos de estas infracciones en menos de 60 días

La licencia de conducir en Jalisco queda en la mira de la autoridad estatal, que retirará el carnet por hasta 6 meses a todo automovilista que acumule dos infracciones muy particulares en menos de 60 días. La Secretaría de Movilidad activa esta sanción sin previo aviso, y muy pocos conductores conocen el riesgo que corren cada vez que ignoren el semáforo en rojo o no usen el cinturón de seguridad.

El carnet de manejo se suspende de forma administrativa en cuanto el sistema estatal detecta la segunda falta grave, sin necesidad de un proceso previo. Esta medida busca frenar la reincidencia vial en las principales ciudades de Jalisco, donde las infracciones por semáforo en rojo y el exceso de velocidad se multiplican cada mes.

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¿Cuándo pierde la licencia de conducir un automovilista en Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco sostiene esta sanción en su Artículo 189, numeral 1, fracción III, que autoriza a la Secretaría de Movilidad a suspender el documento hasta por seis meses. La norma jalisciense es clara y directa: basta con dos infracciones graves en 60 días para activar el proceso administrativo.

Las autoridades jaliscienses clasifican como graves las faltas que ponen en riesgo inmediato la vida de peatones y otros conductores. Estas son las infracciones que activan la suspensión de la licencia de conducir en Jalisco:

Pasarse un semáforo en rojo

No usar el cinturón de seguridad

Conducir a exceso de velocidad

Sujetar el celular al manejar

El proceso arranca en el momento exacto en que un conductor comete su segunda infracción grave dentro de una ventana de 60 días naturales. La Secretaría de Movilidad cruza el registro de multas de forma automática y notifica la suspensión sin trámite adicional.

El celular al volante, una de las causas más comunes de suspensión de la licencia de conducir en Jalisco (Canva Pro)

La sanción aplica igual para automovilistas particulares que nunca han provocado un accidente, pues la ley castiga la reincidencia y no la gravedad del choque. Motociclistas y transportistas de carga siguen reglamentos específicos de cada modalidad, ajenos a esta suspensión.

¿Cómo evitar que Jalisco retire tu licencia de conducir?

Evitar la suspensión depende de un solo factor: no repetir una falta grave antes de que se cumplan los 60 días de la primera. El conductor que paga y corrige a tiempo reduce el riesgo de la segunda alerta.

Respetar el cinturón de seguridad y el límite de velocidad marcado en cada vialidad de Jalisco disminuye la probabilidad de una multa grave. El uso del celular al volante encabeza la lista de causas más comunes.

La Secretaría de Movilidad de Jalisco mantiene activos los módulos de trámite para consultar el estatus de una licencia de conducir en cualquier momento. Verificar el historial de multas evita sorpresas y permite pagar antes de que la falta se acumule.

Todo automovilista en Jalisco debe revisar su historial de infracciones antes de que una segunda falta grave active la suspensión de su licencia de conducir.

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