Esta playa de Baja California Sur está ofreciendo funciones de cine gratuitas durante agosto 2026 y se vienen los últimos shows

Ver una película con el mar de fondo será uno de los grandes planes gratuitos para cerrar las vacaciones en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Y es que durante los últimos domingos de agosto, Playa El Corsario, también conocida como La Empacadora, se convertirá en una sala de cine al aire libre con tres funciones pensadas para toda la familia.

La propuesta forma parte de la programación vacacional impulsada por el Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos, en colaboración con Cinema Vagabundo y con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), a través del programa FOCINE. Además de aprovechar uno de los espacios públicos más visitados de Cabo San Lucas, la iniciativa busca ofrecer una alternativa cultural y familiar durante las últimas semanas del verano, con acceso completamente gratuito.

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¿Qué días habrá cine gratis en Playa El Corsario?

El H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, programó tres noches de cine durante los últimos domingos de agosto.

Las funciones serán:

Domingo 16 de agosto: 19:30 horas - Toy Story 5

19:30 horas - Toy Story 5 Domingo 23 de agosto: 19:30 horas - Minions & Monsters

19:30 horas - Minions & Monsters Domingo 30 de agosto: 19:30 horas - Tiburón

19:30 horas - Tiburón Entrada: gratuita

¿Qué hay que llevar para ver una película en la playa?

Según explicó el director de Cinema Vagabundo, no será necesario comprar boleto ni reservar un lugar. Las funciones son abiertas al público y cada asistente puede llevar lo necesario para instalarse cómodamente frente a la pantalla.

Entre las recomendaciones están:

Silla plegable

Manta o tapete

Botanas

Alimentos

Bebidas para acompañar la función

Además, las películas proyectadas en la playa estarán pensadas para un público familiar y serán de corte más comercial, a diferencia de la cartelera de cine de arte que Cinema Vagabundo mantiene durante la semana.

¿Dónde está Playa El Corsario en Cabo San Lucas?

Playa El Corsario, conocida también como Playa La Empacadora, se encuentra a un costado de la Marina de Cabo San Lucas. Su ubicación permite que residentes y visitantes puedan sumar una actividad cultural a una tarde frente al mar.

Además, Playa El Corsario fue una de las 22 playas de Los Cabos que recibieron la certificación Playa Platino, un reconocimiento relacionado con el cuidado, limpieza, seguridad y manejo responsable de estos espacios, de acuerdo con el Ayuntamiento de Los Cabos.

¿Dónde hay más funciones gratuitas de Cinema Vagabundo?

La cartelera no termina en Playa El Corsario. De acuerdo con Cinema Vagabundo, durante agosto también continúan las proyecciones de cine de arte en el Cerrito del Timbre, dentro de la Casa de la Cultura de Cabo San Lucas.

Estas funciones se realizan:

Todos los jueves

A partir de las 20:00 horas

En el Cerrito del Timbre

Con entrada gratuita

A diferencia de las películas familiares programadas en la playa, en este espacio se presentan obras de distintos directores, además de propuestas de cine independiente y de autor.

Las funciones forman parte de un proyecto con varios años de historia. De acuerdo con Cabomil, Cinema Vagabundo comenzó actividades en Cabo San Lucas en agosto de 2011, por lo que este verano se cumplen 15 años desde el inicio de la iniciativa. Desde entonces, el proyecto ha llevado sus proyecciones a distintos espacios públicos y culturales de Los Cabos.

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