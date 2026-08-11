Confirmado en Puerto Vallarta, Jalisco: ya hay cierres en estos tramos de la avenida México-Las Palmas y los cortes durarán hasta 6 semanas

SEAPAL Vallarta activó bloqueos viales intermitentes en la intersección de las avenidas México y Las Palmas, los cuales permanecerán vigentes durante las próximas seis semanas por obras sanitarias.

El organismo operador de agua en Puerto Vallarta inició los cortes de circulación para sustituir un subcolector sanitario sobre la avenida Las Palmas, desde avenida México hasta la calle Palma Kentia. La obra respaldada por el gobierno del alcalde Luis Munguía y supervisada por el director de SEAPAL, Carlos Ruiz, busca renovar la infraestructura de drenaje a la altura de la Planta de Tratamiento Norte I en la colonia Parque Las Palmas.

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¿Qué tramos permanecen cerrados por las obras en la avenida México-Las Palmas en Puerto Vallarta?

El personal de SEAPAL Vallarta mantiene presencia constante en el cruce de las avenidas México y Las Palmas con dirección a la delegación Las Mojoneras. Los desvíos de tránsito ya se encuentran activos en el perímetro de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte I para permitir la sustitución de la tubería subterránea deteriorada mediante intervenciones que abarcan:

Restricciones de tránsito intermitentes durante seis semanas continuas en la intersección vehicular principal.

continuas en la intersección vehicular principal. Instalación de 66 metros lineales de tubería de 20 pulgadas sobre la avenida Las Palmas hacia la calle Palma Kentia.

Continuidad a la rehabilitación del sifón ejecutada en julio para detener los derrames sanitarios en la colonia Parque Las Palmas.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas por Tránsito Municipal en Puerto Vallarta?

La Subdirección de Tránsito Municipal de Puerto Vallarta mantiene presencia en el punto afectado para agilizar el flujo de vehículos particulares y de transporte público. Las autoridades piden a la población anticipar sus tiempos de traslado y utilizar arterias secundarias para evitar demoras considerables durante las horas de mayor congestionamiento.

Las recomendaciones viales para circular por la zona de intervención contemplan:

Utilizar las calles internas de la delegación Las Mojoneras para rodear el perímetro de las obras.

Respetar los avisos preventivos y la señalización colocada en los accesos al Parque Las Palmas.

Monitorear las redes digitales de SEAPAL Vallarta para conocer eventuales ajustes en los horarios de maniobra.

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