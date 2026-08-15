Edomex estrena 31 nuevos bachilleratos Margarita Maza: el requisito obligatorio, sedes, carreras y cómo registrarte paso a paso

Las y los jóvenes que están por concluir la secundaria en el Estado de México ya pueden hacer su prerregistro para ingresar al nuevo Bachillerato Nacional “Margarita Maza”. La primera etapa contempla 31 planteles para el ciclo escolar 2026-2027 y forma parte de un proyecto que, de acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, llegará a 52 sedes en 49 municipios mexiquenses.

Para comenzar el proceso y apartar un lugar únicamente se necesita la CURP de la persona aspirante. Sin embargo, por ahora no será necesario cargar actas, certificados ni otros documentos, ya que el sistema de la Dirección General del Bachillerato (DGB) de la SEP señala que la información restante se solicitará posteriormente.

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¿Cuál es el requisito para registrarse al Bachillerato Margarita Maza?

De acuerdo con la DGB, la Clave Única de Registro de Población (CURP) es el único dato necesario para comenzar el prerregistro por ahora. Una vez validada en la plataforma oficial, el sistema permite apartar un lugar para la persona aspirante.

El proceso se realiza de la siguiente manera:

Ingresar al portal oficial de registro del Bachillerato Nacional Margarita Maza

Capturar la CURP del aspirante

Aceptar el aviso de privacidad

Seleccionar “Validar CURP y continuar”

Registrar el correo electrónico del aspirante

Añadir los datos de contacto de la madre, padre o tutor

Continuar posteriormente con la información que solicite el sistema

Además, la plataforma de la DGB aclara que la dirección se pedirá más adelante y que en esta primera etapa tampoco es necesario subir documentación adicional.

¿Dónde estarán los primeros 31 bachilleratos Margarita Maza en Edomex?

Según la información difundida por el Gobierno del Estado de México, la primera etapa contempla 31 planteles en distintas regiones de la entidad. Entre las sedes anunciadas están:

Acolman

Amatepec

Atenco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Coatepec Harinas

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla: 2 planteles

Toluca

Almoloya de Juárez

Atlacomulco

Chalco

Ixtapaluca

Nextlalpan

Nicolás Romero

Tequixquiac

Zinacantepec

Zumpango

Amecameca

Calimaya

Cuautitlán

Ecatepec de Morelos

Lerma

Luvianos

San Martín de las Pirámides

Tecámac

Tejupilco

Temascalapa

Además, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal confirmó recientemente la incorporación del plantel de Amecameca y señaló que, una vez desarrollado el proyecto completo, habrá 52 planteles distribuidos en 49 municipios del Edomex.

¿Qué carreras tendrán los bachilleratos Margarita Maza?

Uno de los principales atractivos de estos bachilleratos será su formación tecnológica, pensada tanto para quienes quieran continuar sus estudios universitarios como para quienes busquen desarrollar habilidades que puedan aprovechar posteriormente en el ámbito laboral.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno del EDOMEX, entre las carreras anunciadas se encuentran:

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Nanotecnología

Inteligencia de Negocios

Producción Digital

Logística

Enfermería General

Urbanismo y Desarrollo Sustentable

Sistemas de Producción Agropecuaria

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la ampliación del Bachillerato Nacional en el Estado de México forma parte de una estrategia con la que se busca generar más de 22 mil nuevos espacios de Educación Media Superior en la entidad.

¿Qué municipios tendrán planteles en la segunda etapa?

Después de los primeros 31 bachilleratos, se contempla incorporar 21 sedes adicionales hasta completar los 52 planteles proyectados. Según la Secretaría de Educación estatal, en conjunto estarán distribuidos en 49 municipios del Estado de México.

La segunda etapa considera:

Apaxco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Huehuetoca

Huixquilucan

Ixtlahuaca

Jilotepec

Naucalpan de Juárez

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Felipe del Progreso

San Mateo Atenco

Tepotzotlán

Tianguistenco

Toluca

Tonanitla

Tultepec

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Un municipio todavía por definir

Posteriormente, la convocatoria y el propio sistema de la Dirección General del Bachillerato de la SEP darán a conocer los documentos y pasos necesarios para completar el ingreso.

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