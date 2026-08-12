Edomex lanza nuevos apoyos económicos para un grupo de trabajadores mexicanos: tienen hasta el 31 de agosto y estos son los requisitos para aplicar

El Gobierno del Estado de México abrió nuevos apoyos para trabajadores de la pirotecnia, con la intención de ayudarles a mejorar sus talleres, renovar equipo o reforzar las condiciones de seguridad en sus espacios de trabajo.

El registro estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026 para personas dedicadas a la fabricación, almacenamiento, comercialización y transporte de productos pirotécnicos. Además, podrán participar quienes cuenten con permiso vigente o estén en proceso de regularizar sus instalaciones ante el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI).

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¿Quiénes pueden solicitar el apoyo en Edomex?

Según la convocatoria, llamada “Apoyos Económicos a las y los Pirotécnicos Mexiquenses 2026”, está dirigida a quienes desarrollen esta actividad dentro del Estado de México y cuenten con Permiso General o extraordinario vigente.

Sin embargo, quienes todavía no tengan esta autorización también pueden participar si presentan un visto bueno de Protección Civil municipal donde se indiquen las medidas de seguridad pendientes para comenzar su proceso de regularización.

Solo se admite una solicitud por persona y el recurso está pensado principalmente para adquirir insumos de seguridad e innovación tecnológica destinados a talleres, polvorines y establecimientos relacionados con la pirotecnia.

¿Qué requisitos piden para solicitar el apoyo?

El trámite es personal y el expediente debe entregarse completo. De acuerdo con el IMEPI, se requiere:

Original y copia del formato único de solicitud

Identificación oficial vigente con fotografía

Copia de la CURP

Constancia de situación fiscal con antigüedad no mayor a tres meses

Permiso General vigente otorgado por la Defensa o visto bueno de Protección Civil municipal

Credencial del Registro Estatal Pirotécnico , cuando corresponda

, cuando corresponda Documento que acredite la propiedad o arrendamiento del predio o local

Croquis de ubicación del lugar donde se aplicará el apoyo

del lugar donde se aplicará el apoyo Tres cotizaciones vigentes por cada artículo solicitado

por cada artículo solicitado Fotografías de los artículos dañados o faltantes donde se pretende utilizar el recurso

Después de entregar la documentación, personal del instituto revisará la información y asignará un número de folio como comprobante del registro.

El @Edomex a través de la @SGGEdomex y la Comisión Interna del #IMEPI para Estudiar y Dictaminar la Asignación de Apoyos al Sector Pirotécnico, impulsa el desarrollo para un pirotecnia más segura y profesional con el apoyo para la adquisición de equipo, herramientas y materiales,… pic.twitter.com/YRXwvCfVCL — IMEPI (@IMEPI_Edomex) August 3, 2026

¿Dónde entregar los documentos antes del 31 de agosto?

Las solicitudes se reciben de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en tres puntos del Estado de México:

Toluca : Secretaría de Seguridad, Paseo Tollocan Oriente s/n, primer piso, colonia San Sebastián, C.P. 50150

Secretaría de Seguridad, Paseo Tollocan Oriente s/n, primer piso, colonia San Sebastián, C.P. 50150 Naucalpan: Servicios Administrativos CROSA, Paseo de los Mexicas 63, primer piso, colonia Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150

Servicios Administrativos CROSA, Paseo de los Mexicas 63, primer piso, colonia Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150 Tultepec: Museo Nacional de la Pirotecnia (MUNAPI), avenida Morelos s/n, barrio San Rafael, C.P. 54960

La convocatoria abrió el 3 de agosto y concluirá el 31 de agosto de 2026, por lo que después de esa fecha ya no se recibirán expedientes.

¿Cómo se elige a quienes recibirán el apoyo?

Una vez cerrado el registro, la Comisión Interna del IMEPI revisará las solicitudes y determinará cuáles cumplen con los criterios de la convocatoria. La asignación dependerá de las necesidades presentadas por cada solicitante y de la modalidad que corresponda.

Quienes resulten seleccionados serán contactados directamente por el instituto para informarles la fecha, hora y lugar de entrega. Además, el apoyo es intransferible, por lo que únicamente la persona beneficiaria podrá recibirlo y deberá presentar una identificación oficial.

El programa contempla apoyos económicos para adquirir insumos de seguridad e innovación tecnológica, aunque la convocatoria no detalla la forma en que se entregará el recurso a las personas seleccionadas.

Este programa cobra relevancia en una entidad donde la pirotecnia mantiene una fuerte presencia. De acuerdo con el propio IMEPI, hay fabricantes en más de 60 municipios mexiquenses y alrededor de 40 mil familias obtienen su sustento directamente de este oficio.

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