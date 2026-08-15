El revelador dato del INEGI que impacta en los adultos mayores: así es como personas de más de 75 años conquistaron internet en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la conectividad entre personas de 75 años o más en México pasó del 3.0 % al 30.3 % entre los años 2015 y 2025.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) registró este incremento de 27.3 puntos porcentuales en la última década. Los datos oficiales detallan la adopción del teléfono celular por parte de la tercera edad, quienes utilizan plataformas de comunicación para mantenerse en contacto con sus familias y realizar actividades cotidianas desde el hogar.

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¿Cómo cambió el acceso a internet entre los mexicanos de 75 años o más según el INEGI?

El informe estadístico del INEGI muestra una transformación continua en el acceso a la red durante la última década dentro de este grupo de edad. En 2015, el registro se ubicaba en 3.0 % de la población de 75 años o más, mientras que para 2025 la cifra alcanzó el 30.3 %. Si se tiene en cuenta el acceso a internet de los adultos mayores a partir de los 65 años, el porcentaje trepa hasta el 57,8 %, demostrando una drástica reducción en la brecha digital que aún excluye a muchas personas por edad o condición social.

El estudio del organismo refleja cómo los adultos de la tercera edad se integran al entorno digital, que en México se destaca a nivel general con estas cifras:

El smartphone como vía de acceso: preferencia por el teléfono inteligente, dispositivo utilizado por el 97.3 % de la población internauta para conectarse a internet.

preferencia por el teléfono inteligente, dispositivo utilizado por el 97.3 % de la población internauta para conectarse a internet. La comunicación por mensajería instantánea: uso recurrente de aplicaciones como WhatsApp, utilizadas por el 90.6 % de los usuarios de smartphones en el país para comunicarse.

uso recurrente de aplicaciones como WhatsApp, utilizadas por el 90.6 % de los usuarios de smartphones en el país para comunicarse. El consumo de audio y video: acceso del 77.8 % de los usuarios de celulares a plataformas como YouTube para consultar material informativo y de entretenimiento.

acceso del 77.8 % de los usuarios de celulares a plataformas como YouTube para consultar material informativo y de entretenimiento. La interacción en redes sociales: cobertura del 80.4 % en plataformas de interacción digital que facilitan el contacto constante entre familiares y círculos cercanos.

INEGI ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES INEGI actualizó las cifras sobre la edad de los usuarios de internet en México. (ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES)

¿Qué impacto tiene la conectividad digital en la rutina diaria y la autonomía durante la vejez?

Investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya señalan que el crecimiento de internautas de la tercera edad contribuye a reducir los estereotipos asociados al edadismo digital. El acceso a pantallas y aplicaciones móviles permite a padres y abuelos consultar información médica, realizar gestiones bancarias y acceder a comercio electrónico, donde un 23.7 % de los adultos mayores usuarios adquiere insumos o medicamentos en línea.

La inserción de este sector en la vida digital genera grandes ventajas para la calidad de vida en el hogar:

Fortalecimiento del vínculo familiar: comunicación continua con hijos y nietos a través de notas de voz, mensajes de texto y videollamadas.

comunicación continua con hijos y nietos a través de notas de voz, mensajes de texto y videollamadas. Fomento de la autonomía: facilidad para realizar trámites cotidianos y solicitar servicios desde casa sin depender totalmente de terceros.

facilidad para realizar trámites cotidianos y solicitar servicios desde casa sin depender totalmente de terceros. Acceso al entretenimiento y cultura: disponibilidad de contenidos de ocio, música, noticias y tutoriales adaptados a sus intereses personales.

INEGI ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES INEGI actualizó las cifras sobre la edad de los usuarios de internet en México. (ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES)

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