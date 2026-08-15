Vuelca camioneta de peregrinos tras fuerte choque en la carretera Calpulalpan-Apizaco, Tlaxcala

Una camioneta en la que viajaban peregrinos chocó contra un camión tipo Torton y después volcó en la carretera Calpulalpan-Apizaco, Tlaxcala, la mañana de este sábado, lo que provocó una intensa carga vehicula y el cierre momentáneo de la vialidad.

El aparatoso accidente ocurrió en el kilómetro 101, cuando el camión tipo Torton impactó conta la camioneta y la arrojó contra el muro de contención. Debido a la fuerza, ambos vehículos volcaron y paralizaron la circulación.

🚘💥 Fuerte accidente colapsa la circulación en la carretera Calpulalpan–Apizaco.



El percance se reporta en dirección a Apizaco, Tlaxcala, provocando complicaciones para los automovilistas que transitan por la zona.



Hasta ahora no se ha confirmado el número de personas… pic.twitter.com/yyAjycGytl — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) August 15, 2026

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¿Hay heridos tras el choque en la carretera Calpulalpan-Apizaco?

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, sin embargo, en la zona del accidente ya se encuentra personal de emergencia y de tránsito para atender el aparatoso accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, los peregrinos de Lafragua, Puebla, regresaban de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX).

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