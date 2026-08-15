Corte de agua en Hidalgo para 37 colonias; lista de zonas afectadas y horarios

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) de Hidalgo informó a la población que habrá un corte en el suministro debido a trabajos de mantenimiento el próximo miércoles 19 de agosto.

Las reparaciones se realizarán en el múltiple de salida de la línea que conduce del rebombeo La Paz 1 al tanque Cubitos 1.

“Por este motivo, se solicita a las personas usuarias tomar las previsiones necesarias, ya que el servicio de agua potable será suspendido a partir de las 06:00 horas”, se lee en el comunicado.

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¿En qué colonias de Hidalgo habrá escasez de agua?

37 localidades del estado se verán afectadas, por lo que el organismo implementará un operativo de apoyo mediante carros cisterna para atender a la población. Las zonas donde habrá corte de agua son:

Periodistas

Maestranza

Constitución

Morelos

Aquiles Serdán

Santa Julia

Javier Rojo Gómez (parte baja)

Cuesco

Hilaturas de Pachuca

Real de Pachuca

San Marino

Palmitas

Lomas Residencial Pachuca (parte baja)

Doctores

Céspedes

La Raza

Cubitos (parte media y baja)

Real de Minas

Electricistas

Terrazas

Fraccionamiento Los Rosales

11 de julio (parte media y baja)

Real de Oriente

Cerrada de Santiago

Canutillo

Ciudad de los niños

Nueva Francisco I. Madero (parte baja)

Progreso

Adolfo López Mateos (primera y segunda sección)

Lomas Residencial Pachuca

San Javier

La Paz

La Moraleja

Los Maestros

Ex hacienda de Coscotitlán

Bulevar Everardo Márquez

Corte de agua en Hidalgo 2026: ¿Cuándo restablecen el suministro?

Una vez concluyan los trabajos de mantenimiento, lo cual está previsto para las 18:00 horas del jueves 20 de agosto, iniciará la recuperación del servicio de manera paulatina.

Las autoridades estiman que el suministro para las zonas más alejadas podría darse en un lapso de hasta 72 horas.

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