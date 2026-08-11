Ya corre en Edomex la última ronda de prerregistro para universidades y tecnológicos: 11 instituciones todavía tienen vacantes y esta es la fecha límite

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) abrió la tercera y última ronda de prerregistro universitario en Edomex, la cual cerrará definitivamente el próximo 24 de agosto.

El proceso digital habilitado por el Gobierno del Estado de México permite a los egresados de bachillerato competir por los lugares disponibles en 11 subsistemas educativos estatales para el ciclo 2026-2027. La solicitud en el sistema SIPUES no tiene costo y representa la oportunidad final para incorporarse a ingenierías, licenciaturas y carreras técnicas en la entidad mexiquense.

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¿Cuáles son las condiciones y la fecha límite para aprovechar la última convocatoria universitaria en Edomex?

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) confirmó que esta tercera ronda opera de manera estricta bajo el esquema de disponibilidad de espacios. Los aspirantes deben completar su registro en línea antes del 24 de agosto, ya que después de este plazo no se abrirán nuevas fases de admisión para el periodo lectivo actual.

El seguimiento de la solicitud digital requiere atender las pautas del sistema SIPUES:

El portal de prerregistro dejará de recibir solicitudes a partir del 24 de agosto.

dejará de recibir solicitudes a partir del 24 de agosto. Las vacantes asignadas en cada programa académico se podrán consultar a partir del 25 de agosto .

en cada programa académico se podrán consultar a partir del . Cada ficha emitida incluye el apartado de Información Complementaria con las fechas fijadas para exámenes de admisión y entrega de documentos.

¿En qué 11 universidades y tecnológicos de Edomex quedan cupos disponibles para el ciclo 2026-2027?

El Gobierno del Estado de México distribuyó los lugares de esta última convocatoria en planteles públicos ubicados en las distintas regiones de la entidad. Las instituciones de control estatal participantes abarcan opciones de formación profesional en áreas de tecnología, artes, salud, docencia y ciencias sociales.

La lista de los 11 subsistemas educativos públicos que cuentan con vacantes activas integra los siguientes centros:

Tecnológicos de Estudios Superiores

Universidades Estatales

Universidad Intercultural

Universidad Mexiquense del Bicentenario

Universidades Politécnicas

Universidades Tecnológicas

Universidad Digital del Estado de México

Universidad Pedagógica Nacional

Conservatorio de Música

Escuelas de Bellas Artes

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

El ingreso final quedará sujeto a la validación de requisitos en cada universidad.

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