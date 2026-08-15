El doctor en medicina del deporte y el ejercicio Claudio Gil Araújo desarrolló un método de estiramientos de 5 a 10 minutos diarios para mejorar el equilibrio y prevenir caídas en adultos mayores.

El método respaldado por el investigador de la Clínica de Medicina del Ejercicio de Río de Janeiro y el profesor Phil Page busca devolver la movilidad articular a personas de la tercera edad. La rutina de flexibilidad sostiene cada posición entre 15 y 30 segundos, reduciendo el riesgo de accidentes domésticos en mayores de 65 años y fomentando su autonomía cotidiana.

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¿Cuáles son los 8 estiramientos diarios que propone el Dr. Claudio Gil Araújo para reducir el riesgo de caídas?

El investigador Claudio Gil Araújo articuló este conjunto de ejercicios de flexibilidad para trabajar el tronco, los hombros, los isquiotibiales y las muñecas. La secuencia combina movimientos de autoevaluación con posiciones de su sistema de Flexercises, diseñadas para ejecutarse en pocos minutos al día:

Estiramiento de brazos elevado: sentado o de pie, elevar los brazos rectos por encima de la cabeza e intentar juntar las manos sin doblar los codos.

sentado o de pie, elevar los brazos rectos por encima de la cabeza e intentar juntar las manos sin doblar los codos. Movilidad de hombros posterior: colocar un pulgar por detrás de la espalda buscando alcanzar el punto más alto de la columna para flexionar la cintura escapular.

colocar un pulgar por detrás de la espalda buscando alcanzar el punto más alto de la columna para flexionar la cintura escapular. Flexión de tronco e isquiotibiales: sentarse derecho con las piernas extendidas frente a una pared e inclinarse hacia adelante para tocar la superficie con las manos.

sentarse derecho con las piernas extendidas frente a una pared e inclinarse hacia adelante para tocar la superficie con las manos. Flexión de muñeca: extender un brazo hacia el frente y doblar la muñeca hacia abajo para acercar los dedos lo más posible a la cara interna del antebrazo.

extender un brazo hacia el frente y doblar la muñeca hacia abajo para acercar los dedos lo más posible a la cara interna del antebrazo. Extensión de pierna echado: acostarse boca arriba, llevar un muslo hacia el pecho sujetando detrás de la rodilla e intentar estirar la pierna hacia arriba.

acostarse boca arriba, llevar un muslo hacia el pecho sujetando detrás de la rodilla e intentar estirar la pierna hacia arriba. Zancada sobre silla: colocar un pie sobre un asiento firme, inclinarse para apoyar el pecho en el muslo y extender los brazos entrelazados por detrás.

colocar un pie sobre un asiento firme, inclinarse para apoyar el pecho en el muslo y extender los brazos entrelazados por detrás. Estiramiento de espalda sentado: cruzar una pierna sobre la otra en la silla, presionar levemente la rodilla doblada y llevar la mano opuesta hacia la parte alta de la espalda.

cruzar una pierna sobre la otra en la silla, presionar levemente la rodilla doblada y llevar la mano opuesta hacia la parte alta de la espalda. Flexión de brazo con apoyo: sujetar el borde del asiento, presionar la rodilla levantada y elevar el brazo contrario estirando el torso lateralmente.

¿Quién es el Dr. Claudio Gil Araújo y por qué es una referencia mundial en el estudio de la flexibilidad?

Claudio Gil Araújo es especialista en medicina del deporte y del ejercicio, con una trayectoria de casi cinco décadas dedicada a la investigación de la movilidad humana en la Clínica de Medicina del Ejercicio de Río de Janeiro, Brasil. Su trabajo científico se enfoca en medir el rango de movimiento articular a través del sistema evaluativo Flexitest, metodología aplicada globalmente para analizar el envejecimiento biológico y la salud cardiovascular.

Su autoridad en el campo de la longevidad proviene de liderar estudios longitudinales publicados en revistas científicas como el Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Sus investigaciones han demostrado la correlación directa entre la pérdida de flexibilidad, el endurecimiento de las arterias y el aumento en el riesgo de mortalidad temprana en personas mayores, consolidándolo como una voz experta en prevención de accidentes y medicina preventiva.

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