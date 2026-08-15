Semana de los Abuelos, Tradición y Juventud 2026: la agenda completa de actividades para celebrar a los adultos mayores en Chihuahua

Del 17 al 22 de agosto de 2026 el Gobierno Municipal de Chihuahua realizará la primera edición de la Semana de los Abuelos, Tradición y Juventud, con actividades gratuitas en la Plaza de Armas y otros puntos de la ciudad, pensadas para reconocer y celebrar a adultos mayores y jóvenes, del municipio.

La semana está enmarcada en el Mes del Abuelo y el Mes de la Juventud e incluirá actividades recreativas, artísticas, culturales y formativas, según comunicó el Municipio.

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¿Cuáles son las actividades pensadas para adultos mayores en Chihuahua?

Según el comunicado oficial del Gobierno Municipal, la agenda del Club del Abuelo incluye las siguientes actividades:

17 de agosto : Mega Zumbatón en Plaza de Armas a las 6:00 pm.

: Mega Zumbatón en Plaza de Armas a las 6:00 pm. 20 y 21 de agosto : Megalotería en Plaza de Armas, de 10:00 am a 7:00 pm.

: Megalotería en Plaza de Armas, de 10:00 am a 7:00 pm. 20 al 22 de agosto : Bazar del Abuelo, donde integrantes de los clubes venderán artesanías, repostería, alimentos y manualidades hechos por ellos mismos. Será en Plaza de Armas, de 9:00 am a 6:00 pm.

: Bazar del Abuelo, donde integrantes de los clubes venderán artesanías, repostería, alimentos y manualidades hechos por ellos mismos. Será en Plaza de Armas, de 9:00 am a 6:00 pm. 22 de agosto : Concurso de Recetas “Con sabor a Chihuahua” en Plaza de Armas, 12:00 pm.

: Concurso de Recetas “Con sabor a Chihuahua” en Plaza de Armas, 12:00 pm. 28 de agosto: Certamen Reina de Reinas, con la coronación de la reina de los clubes de adultos mayores en el marco del Día del Abuelo. En el Gimnasio del Colegio de Bachilleres Plantel 1, de 4:00 pm a 8:00 pm.

Durante estos días también habrá presentaciones artísticas con grupos de danza, música y canto.

¿Qué otras actividades tendrá la Semana de los Abuelos, Tradición y Juventud?

El programa de la Semana de los Abuelos, Tradición y Juventud de Chihuahua también contempla una agenda para las juventudes, con actividades que comenzaron el 12 de agosto con la Noche Juventud y que se extenderán hasta el 29 de agosto:

14 de agosto : Taller “Tu carro al día” en Casa de la Juventud, de 5:00 pm a 7:00 pm.

: Taller “Tu carro al día” en Casa de la Juventud, de 5:00 pm a 7:00 pm. 17 al 21 de agosto : Curso de Fotografía en Casa de la Juventud, de 6:00 pm a 8:00 pm.

: Curso de Fotografía en Casa de la Juventud, de 6:00 pm a 8:00 pm. 19 de agosto : Feria de los Clubs de las Juventudes en Plaza de Armas, de 4:00 pm a 8:00 pm.

: Feria de los Clubs de las Juventudes en Plaza de Armas, de 4:00 pm a 8:00 pm. 21 de agosto : Visita a las grutas. Grutas de Nombre de Dios, 11:00 am.

: Visita a las grutas. Grutas de Nombre de Dios, 11:00 am. 24 al 28 de agosto : Club conversacional de inglés en Casa de la Juventud, de 5:00 pm a 7:00 pm.

: Club conversacional de inglés en Casa de la Juventud, de 5:00 pm a 7:00 pm. 25 y 26 de agosto : Curso de Primeros Auxilios en Casa de la Juventud, de 6:00 pm a 8:00 pm.

: Curso de Primeros Auxilios en Casa de la Juventud, de 6:00 pm a 8:00 pm. 27 de agosto : Cine al aire libre en el Centro Comunitario Mármol, de 7:00 pm a 9:00 pm.

: Cine al aire libre en el Centro Comunitario Mármol, de 7:00 pm a 9:00 pm. 28 de agosto : Cine al aire libre en el Centro Comunitario Sahuaros, de 7:00 pm a 9:00 pm.

: Cine al aire libre en el Centro Comunitario Sahuaros, de 7:00 pm a 9:00 pm. 29 de agosto: Torneo de videojuegos en la Casa de la Juventud, de 3:00 pm a 8:00 pm.

Por su parte, el Departamento de Atención a Grupos Vulnerables organizará el 18 y 19 de agosto, en Plaza de Armas de 9:00 am a 3:00 pm, un bazar de personas con discapacidad y pueblos originarios. El 19 de agosto, también en Plaza de Armas de 9:00 am a 3:00 pm, estará disponible el Túnel Sensorial, una experiencia inmersiva abierta a escuelas y público general, pensada para que los visitantes conozcan situaciones que enfrentan a diario las personas con discapacidad.

Quienes deseen inscribirse a cursos y talleres pueden registrarse en el sitio oficial del municipio. Para más información, la Dirección de Desarrollo Humano y Educación atiende en avenida Juárez y calle Segunda número 4, colonia Centro, de lunes a jueves de 8:30 am a 3:30 pm y viernes de 8:30 am a 2:00 pm.

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