¿El triángulo de la vida funciona en un sismo? Esto dicen los expertos

Históricamente, México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el continente, lo que se ha visto reflejado en movimientos devastadores como en el terremoto de 1985 y 2017.

Esto ha motivado a las autoridades a tener más y mejores protocolos de prevención en caso de sismos, así como simulacros y técnicas como el triángulo de la vida, aunque esta teoría es una de las que más dudas genera.

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¿Qué es la técnica del triángulo de la vida en caso de sismo?

Al ocurrir un sismo, muchas dudas se generan sobre cómo debemos protegernos y las indicaciones que hay que seguir en caso de estos movimientos telúricos.

El triángulo de la vida es una técnica de supervivencia que sugiera que, durante un colapso, te coloques junto a objetos grandes y resistentes como sillones o escritorios.

Esto tiene como propósito que, si el techo cae, se formará un espacio triangular vacío en donde podrás meterte para estar a salvo en caso de sismo o terremoto.

¿Funciona el triángulo de la vida en caso de sismo?

Esta teoría se popularizó a inicios de los 2000 en internet; sin embargo, está basada en colapsos de estructuras muy específicas y no aplican para cualquier edificación.

Por ello, en México el triángulo de la vida no aplica como una estrategia recomendada en caso de sismo ni está respaldada por autoridades oficiales en nuestro país.

Misma situación aplica para otros organismos internacionales de Protección Civil. Pues el triángulo de la vida tiene varias “contras”:

Riesgos de lesiones por buscar moverte hacia algún mueble específico

No sabrás hacia dónde colapsará alguna pared o techo

El colapso no aplica de la misma forma en todos los edificios

Puede no generarse ese “espacio seguro” al momento del derrumbe

No está respaldado por organismos oficiales

¿Qué hacer en caso de sismo en México?

Con el historial que hay en México con respecto a la actividad sísmica, las autoridades han implementado protocolos y sugerencias cuando ocurre un sismo.

Autoridades mexicanas y expertos en sismos han recomendado una estrategia simple pero segura: Agáchate, Cúbrete y Sujétate.

Esta estrategia tiene como objetivo protegerte de la caída de objetos durante un sismo. Contiene tres sencillos pasos:

Agáchate en el suelo Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos y si puedes, métete debajo de una mesa o escritorio resistentes Sujétate de la pata del mueble hasta que termine el sismo

La técnica Agáchate, Cúbrete y Sujétate es una de las más efectivas por el tipo de construcciones que tenemos en México.

Además, la alerta sísmica es un sistema que te da valiosos segundos de anticipación ante un movimiento telúrico.

Este tiempo te permite llegar a una zona segura y aplicar la técnica previamente mencionada.

Comparte esta información con amigos y familia y no dejes tu seguridad a la suerte.

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