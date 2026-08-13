Desaparece Aidée Betzabe González en la colonia Chapultepec; activan Alerta Amber en CDMX

Tu ayuda podría hacer la diferencia y es que las autoridades piden apoyo de la ciudadanía para localizar a Aidée Betzabe González Hernández, una joven de 16 años que desapareció en la Ciudad de México (CDMX) y por la que se activó la Alerta Amber.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la adolescente fue vista por última vez el 10 de agosto en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo; sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Aidée Betzabe González Hernández, de 16 años, vista por última vez el pasado 10 de agosto, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/RHNb9Wuahl — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 12, 2026

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Ficha de búsqueda de Aidée Betzabe González, desaparecida en CDMX

¿Conoces a alguien con estas características? Las autoridades capitalinas describen a Aidée Betzabe González Hernández como una joven de 1.54 metros de altura, complexión regular y piel morena, así como cabello y ojos negros.

No se menciona ninguna seña particular, aunque sí se hace referencia que al momento de la desaparición llevaba una sudadera roja, una playera (no se menciona el color), un pantalón de mezclilla azul y tenis grises.

Si logras reconocerla o crees que cuentas con información relevante del caso, la Fiscalía de CDMX abrió tres líneas de comunicación:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Pasos para levantar una denuncia por desaparición en CDMX

Por otro lado, si tú en tu entorno una persona desapareció en la Ciudad de México, entonces estos son los pasos que debes de seguir, según la Comisión de Personas de la Ciudad de México:

Acude a las instalaciones de la comisión , ubicadas en avenida Niños Héroes 102 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06000

, ubicadas en , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06000 Comunícate vía telefónica a los números (55) 5658 1111 o (55) 5484 0430 , así como a Locatel (5658 1111 o *0311) o la Secretaría de Seguridad Ciudadana (5242 5100) o al 911

o (55) , así como a Locatel (5658 1111 o *0311) o la Secretaría de Seguridad Ciudadana (5242 5100) o al 911 En cualquiera de los medios que elijas, debes de dar los datos generales de la persona que buscas como nombre, edad, rasgos, fecha de nacimiento, descripción física lo más completa que se pueda, señas particulares, cómo iba vestida la última vez que fue vista, así como lugares que visitaba o donde se tuvo contacto por última vez

Es importante mencionar que este servicio lo puede hacer cualquier persona, es gratuito y no se tiene que esperar 72 horas después de la desaparición para iniciarlo.

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