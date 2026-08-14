El monzón mexicano y diversos sistemas atmosféricos provocarán lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en varias regiones del país durante este viernes 14 de agosto en México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en estados del norte, noreste, occidente y centro de México, aunque también se esperan lluvias en el oriente, sur y sureste del territorio nacional.

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Lluvias en el noroeste de México este viernes 14 de agosto

El monzón mexicano y la divergencia en altura provocará en estados del noroeste de México lluvias muy fuertes. Las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento.

En estos estados de la República Mexicana se esperan lluvias fuertes a muy fuertes para este viernes 14 de agosto:

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Guerrero

Veracruz

Ondas tropicales en México este viernes 14 de agosto

Al finalizar el día, la onda tropical número 26 se desplazará por el suroeste de Jalisco y dejará de tener impacto en nuestro país.

Sin embargo, durante el transcurso de este viernes 14 de agosto la onda tropical número 27 se acercará a la península de Yucatán.

Lluvias en la CDMX este viernes 14 de agosto

En la capital del país, se esperan fuertes lluvias en las 16 alcaldías de la CDMX. Se recomienda estar al pendiente de las indicaciones por parte de Conagua y Protección Civil.

Consulta en el gráfico, las condiciones #Atmosféricas que se prevén para mañana viernes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/sUSxEI87an — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 14, 2026

Altas temperaturas en el norte de México este 14 de agosto

Por último, las altas temperaturas seguirán azotando en la región norte de la República Mexicana.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo

: Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Querétaro

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