Lista de beneficiarios que tendrán descuento en el recibo de agua durante todo 2026

Habitantes de Jalisco recibirán un descuento del 80% en el cobro del recibo de agua potable a los usuarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que hayan recibido agua contaminada, con sedimentos o mal olor durante lo que resta del ejercicio fiscal 2026.

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¿Qué colonias de Guadalajara tendrán descuento en el recibo de agua 2026?

El descuento que se aplicaría a cerca de 600 colonias y a unos 750 mil beneficiarios de la zona metropolitana de Guadalajara por lo que resta del año (hasta el 15 de diciembre), será siempre y cuando se compruebe que el líquido que reciben es de mala calidad.

El descuento aplicará a consumos de hasta 25 metros cúbicos por vivienda.

Además de familias, el beneficio incluye a comercios.

¿Qué pasa si ya pagué el recibo del agua y estaba contaminada?

Se estableció que los ciudadanos no incluidos en el Padrón Oficial podrán solicitar la bonificación de manera directa si acreditan la afectación; en el caso de quienes ya hayan cubierto sus recibos, el beneficio se aplicará mediante una compensación en su siguiente facturación.

La medida fue aprobada el pasado 16 de julio por integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco. Fue firmada por las diputadas Claudia Murguía Torres, Itzul Barrera Rodríguez, María del Refugio Camarena Jáuregui y Tonantzin Cárdenas Méndez, así como por los diputados Tonatiuh Bravo Padilla, Alejandro Puerto Covarrubias y Miguel de la Rosa Figueroa, integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso local.

¿Cómo contactar a SIAPA?

Si tienes más dudas, SIAPA cuenta con diversos canales de contacto:

SIAPATEL: 33-3668-2482 (Atención telefónica general y reportes)

Línea alterna / Conmutador: 33-3837-4272

Correo electrónico: contacto@siapa.gob.mx

Sitio web oficial: Sitio Web de SIAPA

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