Bloqueos hoy 14 de agosto en carreteras: Volcaduras y manifestantes en vialidades importantes

Si estás por salir a carretera es importante que sepas que hay presencia de manifestantes y accidentes como volcaduras que afectan las vialidades en tramos importantes de la México-Querétaro, Agua Dulce-Cárdenas, la México-Cuernavaca.

En algunas vialidades, la circulación se encuentra afectada en ambos sentidos, por lo que te recomendamos salir con anticipación rumbo a tu destino. En zonas donde ya ocurrieron accidentes se encuentra personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN).

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy 14 de agosto?

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, cerca del kilómetro 228, dirección Acatzingo, tras el choque contra una barrera metálica y salida del camino.

Autopista México-Querétaro

Hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, cerca del kilómetro 153, dirección Ciudad de México (CDMX) luego de un accidente en la zona de obras. En la zona se registra carga vehicular, por lo que las autoridades piden a los conductores manejar con precaución.

Libramiento Guadalajara Sur

En Jalisco se registró un accidente cerca del kilómetro 029+900 de la carretera Libramiento Guadalajara Sur, a inmediaciones del municipio Guadalajara, con dirección a Guadalajara.

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