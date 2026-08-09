El sencillo truco que adultos mayores de 60 años deben hacer al ir al supermercado para fortalecer la memoria, según recomienda el INAPAM

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) recomienda elaborar la lista de compras en casa e intentar recordar cada producto en el supermercado sin mirar el papel para ejercitar la memoria.

Especialistas del organismo federal explican que este hábito de memorización transforma las tareas cotidianas en una herramienta de estimulación mental para la población de 60 años y más.

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¿En qué consiste la técnica de memorización que propone el INAPAM para los adultos mayores en las compras?

La Secretaría de Bienestar coordina la difusión de esta estrategia de salud cerebral para prevenir despistes en la vejez. El manual de estimulación cognitiva del INAPAM estructura la dinámica del supermercado en tres pasos:

Anotar en papel los víveres necesarios antes de salir de casa para tener un registro de control.

para tener un registro de control. Recorrer las repisas buscando los productos apoyándose únicamente en la memoria de trabajo y sin revisar la hoja.

de trabajo y sin revisar la hoja. Consultar la lista escrita únicamente al final del recorrido para confirmar que no falte ningún producto antes de pasar por la caja.

INAPAM Confeccionar la lista de compras antes de salir de casa es el primer paso. (Getty Images)

¿Cómo ayuda la gimnasia matemática en el supermercado a prevenir el deterioro cognitivo?

Especialistas del Instituto Nacional de Geriatría destacan que complementar el reto del supermercado con operaciones numéricas estimula la concentración y las funciones ejecutivas del cerebro. El INAPAM sugiere sumar mentalmente el valor de las mercancías mientras se colocan en el carrito.

Esta práctica de agilidad mental complementa el ejercicio de memoria con sencillas acciones de apoyo:

Realizar operaciones matemáticas mentalmente con el costo de cada producto seleccionado.

con el costo de cada producto seleccionado. Anotar los montos a mano durante el trayecto para facilitar las operaciones numéricas sin fatiga mental.

La constancia en estas dinámicas de estimulación cognitiva protege la reserva cerebral y promueve la autonomía de las personas adultas mayores.

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