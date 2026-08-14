Edomex lanza apoyo de hasta el 100% para estos estudiantes de escuelas privadas: requisitos, cómo solicitarlo en línea y fechas

Las familias con estudiantes en escuelas particulares del Estado de México podrán reducir el costo de las colegiaturas a través de las Becas de Exención Edomex 2026-2027. De acuerdo con la convocatoria lanzada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), este apoyo está dirigido a alumnos de preescolar hasta posgrado inscritos en planteles privados incorporados al sistema educativo estatal.

Además, la beca puede cubrir parte o toda la colegiatura, incluso hasta el 100%. Sin embargo, antes de registrarse es necesario verificar que la escuela aparezca en el catálogo del programa y revisar la fecha correspondiente, ya que el registro se realizará en septiembre según el nivel educativo.

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¿Cuándo es el registro para las Becas de Exención Edomex?

La SECTI confirmó que el registro electrónico será del 2 al 25 de septiembre de 2026, aunque cada nivel tiene días específicos. En primaria, el calendario cambia según la primera letra de la CURP del estudiante.

Preescolar: 2, 3 y 4 de septiembre

2, 3 y 4 de septiembre Primaria A-D: 7, 8 y 9

7, 8 y 9 Primaria E-H: 10 y 11

10 y 11 Primaria I-Ñ: 14 y 15

14 y 15 Primaria O-R: 16, 17 y 18

16, 17 y 18 Primaria S-Z: 21 y 22

21 y 22 Secundaria hasta posgrado: 23, 24 y 25 de septiembre

¿Qué requisitos piden para solicitar la beca?

De acuerdo con la convocatoria 2026-2027, las personas aspirantes deben cumplir, entre otros, con estos requisitos:

Ser originarias del Estado de México o acreditar residencia en la entidad

o acreditar residencia en la entidad No contar con otra beca pública o privada al momento de hacer la solicitud

al momento de hacer la solicitud Ser estudiante regular

Tener promedio mínimo de 8.5 en el ciclo o periodo inmediato anterior

en el ciclo o periodo inmediato anterior Registrarse dentro de las fechas establecidas

El promedio mínimo no se exige en preescolar ni en primer año de primaria.

Además, durante el registro se deberá integrar documentación como:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Constancia de inscripción

Comprobante de calificaciones , cuando corresponda

, cuando corresponda Comprobantes de ingresos, en los casos solicitados

Para especialidad, maestría y doctorado, también se requiere:

Título profesional

Cédula profesional

Plan de estudios, con la información correspondiente al programa académico

¿Cómo solicitar la beca para una escuela privada en Edomex?

La solicitud se realiza en línea mediante el portal de Becas de Exención de la SECTI. Una vez que llegue la fecha correspondiente, el proceso contempla:

Ingresa al sistema

Llenar el formato de registro

Capturar los datos solicitados

Integrar la documentación

Finalizar la solicitud

Guardar el número de folio

Este último dato será necesario para consultar posteriormente el resultado, por lo que conviene conservarlo hasta que termine el proceso.

¿La beca entrega dinero o cubre la colegiatura?

Este programa no consiste en un depósito mensual al estudiante. El apoyo se aplica directamente como una exención total o parcial de la colegiatura durante los meses establecidos para el ciclo escolar.

Además, la normativa estatal establece que las escuelas particulares incorporadas deben otorgar becas equivalentes, al menos, al 5% de su matrícula. Estas pueden distribuirse entre apoyos completos o parciales; en este último caso, el descuento no puede ser menor al 25% del costo de la colegiatura.

Finalmente, la convocatoria señala que los resultados podrán consultarse del 26 al 30 de octubre de 2026 en el sistema del programa. Por ello, será importante conservar el folio generado al finalizar el registro.

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