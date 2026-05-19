Es oficial en Querétaro: multarán a todos los conductores que circulen sin este documento en el auto

Todos aquellos automovilistas que circulen en Querétaro podrían ser sancionados si sus vehículos no cuentan con los elementos de inscripción al Registro Público Vehicular (REPUVE) visibles en el parabrisas.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de Querétaro, las multas por omitir estos documentos pueden superar los 3 mil pesos dependiendo de cada caso.

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¿Qué documentos del REPUVE deben llevar los vehículos?

El reglamento queretano establece en su Artículo 91 que los automóviles deben acreditar su inscripción al Registro Público Vehicular mediante alguno de los siguientes elementos:

Chip REPUVE

Holograma REPUVE

Constancia de inscripción

La normativa señala que cualquiera de estos distintivos debe permanecer colocado en la parte frontal del vehículo para facilitar su identificación.

¿Cuál es la multa por no portar el REPUVE en Querétaro?

Las sanciones previstas para quienes incumplan esta disposición van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con los valores vigentes en 2026, esto representa aproximadamente:

$2 mil 346 pesos

Hasta $3 mil 519 pesos

La sanción económica no contempla puntos de penalización sobre la licencia de conducir.

20 a 30 UMAs de multa. La sanción económica puede llegar hasta los $3 mil 519 pesos. (TVA)

¿Qué pasa con vehículos sin placas o con matrícula extranjera?

Las disposiciones de movilidad en Querétaro también incluyen reglas específicas para vehículos que no cuentan con placas o que utilizan matrículas extranjeras.

En el caso de unidades sin placas, los conductores deben portar un permiso vigente emitido por la autoridad correspondiente para poder circular de manera temporal.

Tratándose de vehículos extranjeros, los propietarios deben contar con documentación que permita comprobar las características de la unidad y acreditar su estancia legal en México conforme a las disposiciones aplicables.

Las autoridades pueden aplicar sanciones o incluso retirar unidades cuando no se cumplan estos requisitos.

¿Para qué sirve el Registro Público Vehicular?

El REPUVE es una plataforma nacional utilizada para consultar información relacionada con automóviles registrados en México.

Entre las funciones principales del sistema se encuentran:

Verificación de inscripción vehicular

Consulta de reporte de robo

Identificación de unidades

Control administrativo de vehículos

Autoridades utilizan este registro como herramienta de apoyo en labores de seguridad y supervisión vehicular.

¿Dónde puede realizarse el trámite del REPUVE?

La inscripción y colocación del chip REPUVE puede realizarse de forma gratuita en módulos autorizados. En Querétaro existen puntos habilitados para atender vehículos registrados en la entidad y generar la constancia correspondiente.

Las autoridades recomiendan consultar previamente horarios, requisitos y disponibilidad de atención antes de acudir a realizar el trámite, ya que algunos módulos trabajan mediante citas o con atención limitada.

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