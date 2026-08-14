Es oficial en el Edomex por el Artículo 48: retirarán la licencia de conducir por hasta 6 meses a todos los conductores que sufran este tipo de problema de salud

La Secretaría de Movilidad del Estado de México suspende la licencia de conducir por hasta seis meses a los automovilistas que sufran una enfermedad, lesión o discapacidad temporal que los inhabilite para manejar.

De acuerdo con el Artículo 48 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, los conductores afectados perderán el documento a menos que acrediten su aptitud mediante un certificado médico oficial emitido por una institución de salud pública.

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¿Qué dice el artículo del Reglamento de Tránsito que retira la licencia por problemas de salud en Edomex?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México vigila la aplicación de esta norma en toda la red vial. El reglamento estipula que cualquier padecimiento físico, enfermedad o lesión sobrevenida que comprometa la capacidad motriz o visual del chofer derivará en la suspensión temporal del plástico por seis meses, a menos que un médico de una institución pública certifique su aptitud al volante.

Asimismo, la legislación contempla el retiro preventivo de la acreditación a quienes acumulen tres infracciones graves en un periodo de un año que superen las 3 UMAs (351.93 pesos). Esta misma sanción aplica para los titulares que permitan que un tercero utilice su licencia, permiso provisional o Certificado Médico-Toxicológico, así como por resoluciones fundadas de las instancias de vialidad.

Licencia de conducir Edomex cancelada Seis meses sin volante: la sanción que ya opera en el Edomex. (Canva Pro)

¿Cuáles son las causales de cancelación definitiva para conductores de transporte público?

El Artículo 49 del Reglamento de Tránsito del Estado de México establece reglas más estrictas para los choferes de unidades de pasajeros, carga y sustancias peligrosas. Las autoridades aplican la cancelación permanente del documento ante las siguientes faltas e infracciones directas:

Conducir bajo el efecto de drogas enervantes o psicotrópicos.

Manejar con cualquier nivel de alcohol en sangre o aire espirado.

Padecer una enfermedad o lesión que imposibilite permanentemente sin certificado médico.

Acumular dos suspensiones previas del documento oficial.

Presentar información o documentos falsos para su expedición.

Recibir una resolución ejecutoriada emitida por la autoridad competente.

Los agentes viales mantienen operativos permanentes en los municipios mexiquenses para verificar la documentación y el estado de salud de los automovilistas.

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