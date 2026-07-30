Con la nueva obra del puente peatonal en Ojo de Agua, Toluca, estas calles permanecerían cortadas durante agosto y el resto del 2026

La construcción del nuevo puente peatonal en la comunidad de Ojo de Agua, en Toluca, ya comenzó y se mantendrá durante aproximadamente 16 semanas, por lo que los trabajos se extenderán hasta finales de noviembre y principios de diciembre de 2026. Debido a las maniobras que se realizarán sobre la carretera Toluca-Palmillas, automovilistas que circulan por la zona deberán considerar posibles afectaciones a la altura de Ojo de Agua, cerca del Bordo de San Jerónimo.

Aunque la Junta de Caminos del Estado de México no ha publicado un programa oficial con cierres totales o parciales de las vialidades, la intervención afectaría a vialidades como la avenida Isidro Fabela, calle Independencia, entre otras.

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¿Qué calles podrían registrar afectaciones por la obra del puente peatonal?

De acuerdo con la información difundida por la Junta de Caminos del Estado de México, los trabajos se realizan sobre la carretera Toluca-Palmillas (Federal 55), a la altura de la comunidad de Ojo de Agua.

Por la ubicación de la obra, las principales afectaciones a la circulación podrían presentarse en:

Carretera Toluca-Palmillas (Federal 55)

Avenida Isidro Fabela

Calle Independencia

Bordo de San Jerónimo

Para disminuir afectaciones a quienes transitan diariamente por este punto de Toluca, se recomienda utilizar vías alternas dependiendo del sentido de circulación.

Si circulas con dirección hacia Palmillas, puedes utilizar:

Enrique Carniado

Sebastián Lerdo de Tejada

Revolución

San Mateo

Si te diriges hacia Toluca, las rutas alternas son:

Salto de Agua

Emiliano Zapata

¿Qué contempla la construcción del puente peatonal de Ojo de Agua?

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de México para mejorar la seguridad de peatones y automovilistas que diariamente utilizan este tramo de la carretera Toluca-Palmillas.

Las labores incluyen:

Demolición de banquetas.

Despalme del terreno natural.

Construcción de cimentación mediante zapatas aisladas.

Instalación de la estructura metálica.

Pintura de la estructura.

Las autoridades estiman que los trabajos beneficiarán a cerca de 82,728 pobladores, además de contar con una inversión de más de 32 millones de pesos. También se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre el avance de la obra y cualquier ajuste temporal a la circulación que pudiera implementarse conforme avance la construcción.

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