Confirmado en Nezahualcóyotl, Edomex: el Puente Peñón-Texcoco ya tiene 21% de avance y estos son los cambios que traerá para los conductores

La zona oriente del Estado de México registra avances concretos en una de sus obras viales más esperadas del año. El Puente Peñón-Texcoco alcanza 21.25% de avance en su etapa de cimentación, a un mes del arranque, y la Secretaría de Movilidad confirma el dato tras un recorrido de supervisión en Nezahualcóyotl.

Los técnicos de la dependencia colocan 170 pilotes con profundidades de entre 30 y 33 metros, según las condiciones del terreno de la zona. La obra pertenece al Plan Integral de la Zona Oriente y busca conectar corredores clave para los automovilistas que circulan a diario por Nezahualcóyotl.

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¿Qué cambios traerá el Puente Peñón-Texcoco para los conductores de Nezahualcóyotl?

El Puente Peñón-Texcoco suma 300 metros de estructura principal, más 400 metros de accesos y salidas. La longitud total llega a 700 metros de vialidad nueva, y el diseño incluye cuatro carriles de circulación, dos por sentido.

Estos son los cambios que el Puente Peñón-Texcoco trae para los conductores de Nezahualcóyotl:

Cuatro carriles de circulación (dos por sentido)

Conexión directa con la autopista Peñón-Texcoco

Enlace con Avenida Oceanía y Circuito Interior

Acceso más rápido hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Reducción de tiempos de traslado en uno de los corredores con mayor carga vehicular del oriente mexiquense

La obra beneficia de forma directa a 53 mil conductores que circulan por la zona cada día. Casi dos millones de habitantes del oriente mexiquense notarán el cambio en su traslado diario hacia la capital del país.

Gracias al compromiso de la Gobernadora Mtra. @delfinagomeza, continúa la construcción del Puente Peñón Texcoco-Avenida 602, una obra que facilitará el traslado de 53 mil conductores cada día. 🚗#ElPoderDeServir pic.twitter.com/f436AszUHB — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) July 27, 2026

¿Cómo avanza la cimentación del Puente Peñón-Texcoco en Nezahualcóyotl?

El hincado de los 170 pilotes representa la etapa técnica más delicada de la obra. Cada pilote llega hasta 33 metros de profundidad, y el terreno de la zona define la variación entre los 30 y los 33 metros registrados.

Durante el recorrido de supervisión, personal de la Semov revisa la nivelación y la alineación de los pilares que sostendrán la estructura. Los pilares forman la base del puente, y cualquier desviación retrasa las siguientes etapas de construcción.

Los conductores de Nezahualcóyotl y la zona oriente pueden seguir el avance del Puente Peñón-Texcoco a través de los canales oficiales de la Semov. La obra se inscribe en la estrategia “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, impulsada en coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

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