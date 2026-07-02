¡Es tu oportunidad! INE abrió vacante en Chihuahua con salario de más de 13 mil pesos

Ya inició julio y si sigues buscando trabajo, esta información te interesa y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó una vacante para el puesto de Secretario en Junta Distrital en Chihuahua, Chihuahua.

Se trata de una oportunidad labora en la Junta Distrital Ejecutiva 6 del estado de Chihuahua, la cual tiene un salario bruto de 13 mil 830 pesos.

Además, está pensada para personas con conocimientos en secretariado, apoyo administrativo, gestión de documentos y oficina.

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Requisitos para la vacante del INE en CDMX durante julio 2026

Si te interesa la oportunidad, toma en cuenta que estos son los requisitos que pide el instituto:

Certificado de bachillerato o carrera técnica o comercial

o Dos años de experiencia en apoyo administrativo o secretarial, en gestión de documentos, atención telefónica y elaboración de oficios

en apoyo administrativo o secretarial, en gestión de documentos, atención telefónica y elaboración de oficios Conocimiento de manejo de archivo, excelente ortografía y redacción, ambiente web, manejo de Office y de equipo de oficina

Toma en cuenta que el salario para la vacante en Chihuahua es de 13 mil 830 pesos de forma bruta, es decir, 12 mil 183 pesos de forma neta.

Documentos y dónde aplicar a la vacante del INE en Chihuahua durante julio 2026

La fecha límite para aplicar a la vacante es el viernes 10 de julio y debes de contar con los siguientes documentos:

Presentar CV bajo los criterios del INE

Junta los siguientes documentos: certificado de estudios, CURP, RFC, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio (máximo 30 días de antigüedad) y carta declaratoria de decir la verdad

En caso de que seas elegido, debes de cumplir con la revisión curricular, exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas correspondientes.

El proceso es presencial y deberás de entregar tus documentos en la Junta Distrital Ejecutiva 6 en Chihuahua, Chihuahua, ubicada en calle Francisco García Salinas 3905, colonia Las Granjas, CP 32100. El horario de atención es de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local).

No dejes pasar la oportunidad y aplica a la vacante que puede cambiar tu destino.

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