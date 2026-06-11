Es oficial: estas son las carreteras de Chihuahua que estarán en obra hasta diciembre de 2026

Dos de los corredores más importantes del norte del país están en obras. Las rutas de Chihuahua forman parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026, con trabajos que comenzaron en marzo de 2026 y se extenderán hasta fin de año.

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¿Cuáles son las rutas de Chihuahua que estarán en obra hasta diciembre?

Las rutas Chihuahua-Ciudad Juárez y Jiménez-Chihuahua, dos corredores considerados estratégicos para la conectividad y el transporte de mercancías, permanecerán en obras hasta diciembre de 2026.

Los trabajos de reparación comenzaron en marzo de este año como parte de una inversión de más de 8 mil millones de pesos en la conservación de carreteras de la región noroeste (integrada por Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa) y que prevé intervenir 3,170 kilómetros.

Según informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, hasta el momento se reporta un avance de 373 kilómetros intervenidos en la región, equivalente al 12% de la meta regional.

¿Qué alcance tiene el Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026 en México?

Además de estas rutas de Chihuahua, otras carreteras del país se encuentran en obra. A nivel nacional, el programa contempla la intervención de más de 52 mil kilómetros de red federal: 40,568 km de carreteras libres de peaje y 11,496 km de autopistas de cuota. El objetivo es mejorar la seguridad vial, reducir costos logísticos y fortalecer la conectividad.

El programa contempla una inversión de 50 mil millones de pesos para intervenir 18 mil kilómetros de red federal y generar 100 mil empleos en todo el país.

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