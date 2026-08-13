Ahora las personas que deseen llegar al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán en Puebla podrían tener una alternativa más accesible para moverse desde distintos puntos de la ciudad hacia la terminal aérea.

Y es que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se encuentra realizando un estudio para aprobar la creación de un tren ligero que conecte Puebla con el Aeropuerto Hermanos Serdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo.

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Propuestas de la CMIC para el tren ligero en Puebla

Raymundo Del Valle Lafont, presidente del organismo, confirmó que ya hay dos propuestas para desarrollar el Tren Ligero Puebla-Cholula-Aeropuerto y así, mejorar la movilidad en la zona.

Del Valle detalló que la Secretaría de Infraestructura del Estado es la encargada de realizar los estudios para la aprobación de este proyecto y poder tener una fecha de inicio de las obras.

Según informó el presidente de la CMIC, se busca impulsar el desarrollo económico de Huejotzingo y conectar la capital con el aeropuerto. Estas son las dos alternativas del tren ligero en Puebla:

Tren elevado: inversión de 42 mil millones de pesos y generar 3 mil empleos directos durante la construcción. Tren terrestre: inversión de 16 mil millones de pesos y generar mil 200 empleos directos.

Ambas alternativas tienen proyectado comenzar su recorrido en la 11 Norte y la 4 Poniente y de ahí pasar por Prolongación Reforma, llegar a Cholula y finalmente, tomar la carretera federal hasta el Aeropuerto Hermanos Serdán.

Buscan financiamiento para tren ligero en Puebla

También, Raymundo Del Valle mencionó que ya se encuentran buscando fuentes de financiamiento para el tren ligero en Puebla y materializar este proyecto.

Entre las opciones se encuentran inversiones privadas, así como de apoyo por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y del Gobierno de Puebla.

Una de las intenciones es implementar un programa de pagos, el cual se iría pagando con el presupuesto estatal.

Y es que este proyecto no solo busca la conectividad del Aeropuerto de Puebla y la ciudad, también se pretende desarrollar el sector económico de Huejotzingo y los municipios aledaños.

Tren ligero sería parte del Distrito Aeroportuario

Y es que el Gobierno de Puebla ya tiene en planes la creación de un Distrito Aeroportuario, para fortalecer la infraestructura en los alrededores de la terminal aérea.

Por lo que el tren ligero sería parte de este programa de obras para mejorar la movilidad poblana.

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