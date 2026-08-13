Dámaris Cifuentes, doctorante en Kinesiología de Harvard, revela cuántos minutos de movimiento al día necesitan los adultos mayores para mejorar su equilibrio y memoria

La especialista en Kinesiología Dámaris Cifuentes confirma que los adultos mayores necesitan realizar al menos 20 minutos diarios de actividad física moderada para proteger su memoria, optimizar el equilibrio y prevenir caídas.

La investigadora vinculada a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Auburn explicó que este tiempo equivale a 2 horas y media semanales de ejercicio. Su análisis biomecánico demuestra que mantener el cuerpo en movimiento constante funciona como un tratamiento preventivo capaz de preservar la autonomía funcional, reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida en la tercera edad.

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¿Cuál es la dosis diaria de ejercicio que recomienda la especialista de Harvard para proteger el equilibrio y la memoria en la vejez?

La investigadora Dámaris Cifuentes detalla que los cambios corporales asociados al envejecimiento reducen la velocidad al caminar y alteran el balance. Acumular 20 minutos al día de movimiento moderado contrarresta el deterioro cognitivo y fortalece la marcha mediante metas semanales adaptadas a la capacidad de cada persona:

Actividad moderada diaria: 20 minutos al día (150 minutos semanales) mediante caminatas, baile, ciclismo recreativo o tareas del hogar.

20 minutos al día (150 minutos semanales) mediante caminatas, baile, ciclismo recreativo o tareas del hogar. Ejercicio de intensidad vigorosa: 75 minutos a la semana para personas con mayor capacidad cardiovascular.

75 minutos a la semana para personas con mayor capacidad cardiovascular. Entrenamiento de fuerza: dedicar de dos a tres días por semana (20 a 30 minutos por sesión) a ejercicios que fortalezcan piernas y abdomen.

dedicar de dos a tres días por semana (20 a 30 minutos por sesión) a ejercicios que fortalezcan piernas y abdomen. Rutina de flexibilidad: 10 minutos de estiramientos al menos dos veces por semana para reducir la rigidez articular.

Actividad física adultos mayores Especialistas recomiendan al menos dos horas y media de actividad física por semana para los adultos mayores.

¿Quién es Dámaris Cifuentes y cuál es su trayectoria en el estudio de la biomecánica y la movilidad humana?

Dámaris Cifuentes realiza su doctorado en Kinesiología en la Universidad de Harvard y forma parte del Laboratorio de Control del Movimiento y Locomoción (Locomoco Lab) de la Universidad de Auburn. Su trabajo científico se especializa en la mecánica de la marcha, analizando cómo el calzado y las distintas superficies alteran el equilibrio y la velocidad de paso en la tercera edad.

Su labor investigativa le valió recibir el galardón 2025 ASB NextGen Biomechanics Travel Award, otorgado por la Sociedad Americana de Biomecánica. Este reconocimiento destaca su contribución al desarrollo de evaluaciones de la marcha accesibles para poblaciones vulnerables y personas con padecimientos como Alzheimer, consolidando su liderazgo en la prevención de caídas y la autonomía física.

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