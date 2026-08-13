Guadalajara estrena 4 nuevas rutas con Volaris desde diciembre 2026 a estas ciudades de Estados Unidos, Colombia y Guatemala

Guadalajara ampliará sus opciones de vuelos internacionales a partir de diciembre de 2026, cuando Volaris ponga en operación cuatro nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia destinos de Estados Unidos, Colombia y Guatemala.

Las nuevas conexiones permitirán viajar directamente desde la capital de Jalisco a Washington Dulles, Atlanta, Medellín y Ciudad de Guatemala, con diferentes fechas y frecuencias de operación. De acuerdo con la misma aerolínea, los boletos para estos vuelos ya están disponibles a través de los canales oficiales de la compañía.

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Estas son las nuevas rutas de Volaris desde Guadalajara

Las cuatro conexiones comenzarán operaciones durante la primera semana de diciembre. Las fechas anunciadas son las siguientes:

Guadalajara-Washington Dulles: comenzará el 1 de diciembre de 2026 .

comenzará el . Guadalajara-Atlanta: iniciará el 2 de diciembre de 2026 .

iniciará el . Guadalajara-Medellín: comenzará el 2 de diciembre de 2026 .

comenzará el . Guadalajara-Ciudad de Guatemala: iniciará el 4 de diciembre de 2026.

La ruta hacia Washington Dulles, uno de los principales aeropuertos que sirven a la capital estadounidense, tendrá vuelos de Guadalajara los martes, jueves y sábados. Los vuelos de regreso comenzarán el 2 de diciembre y operarán miércoles, viernes y domingo.

Además, esta conexión tendrá una característica relevante para quienes viajen entre México y Estados Unidos, pues será el único vuelo sin escalas entre Guadalajara y Washington Dulles, lo que ampliará las alternativas para pasajeros de ambos países.

En el caso de Atlanta, los vuelos están programados para operar los lunes, miércoles, viernes y domingo. La conexión con Ciudad de Guatemala tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y viernes.

La nueva ruta entre Guadalajara y Atlanta también tendrá una particularidad, ya que Volaris será la única aerolínea mexicana y de bajo costo (ULCC) que ofrecerá vuelos entre ambas ciudades.

VOLARIS FORTALECE SU CONECTIVIDAD CON OCHO NUEVAS RUTAS ✈️🟣



Volaris anunció el lanzamiento de ocho nuevas rutas que fortalecerán la conectividad entre México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, con operaciones que iniciarán el próximo 1 de diciembre.



La expansión… pic.twitter.com/nf11AAEsce — Revista Nexos Turísticos (@NexosTuristicos) August 10, 2026

Por su parte, el nuevo vuelo entre Guadalajara y Medellín tendrá tres frecuencias por semana, los lunes, miércoles y viernes. La salida desde Guadalajara está programada a las 7:25 horas, con llegada a Medellín a las 12:55 horas. El regreso saldrá a las 14:00 horas y llegará a Guadalajara a las 18:20 horas.

Con esta nueva conexión, Volaris reforzará su presencia entre México y Colombia, pues actualmente ya cuenta con una ruta entre Guadalajara y Bogotá. La aerolínea comenzó a operar en Colombia en 2021 y, de acuerdo con datos citados por Aviacionline, ha transportado más de 660 mil pasajeros entre ambos países.

¿Qué otros vuelos nuevos tendrá Volaris en diciembre?

Las cuatro rutas desde Guadalajara forman parte de una expansión de ocho nuevas conexiones de Volaris que comenzarán durante diciembre de 2026.

Además de los vuelos internacionales desde Guadalajara, la aerolínea anunció nuevas rutas desde Puebla y Querétaro. Entre ellas se encuentran:

Puebla-Chicago O’Hare , con inicio el 2 de diciembre.

, con inicio el 2 de diciembre. Querétaro-Las Vegas.

Puebla-Acapulco.

Puebla-Puerto Escondido.

La aerolínea señala que, con estas incorporaciones, ofrecerá conexiones con 64 destinos nacionales e internacionales desde la ciudad, mediante más de 110 salidas diarias.

Los pasajeros que quieran utilizar alguna de las nuevas rutas ya pueden consultar y comprar boletos mediante el sitio oficial de Volaris y su aplicación, aunque las tarifas dependerán de la fecha de viaje y las condiciones de cada vuelo.

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