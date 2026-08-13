¿Te ha detenido la policía y quieres grabar el procedimiento, pero no sabes si es legal? Esta es una de las dudas de muchos ciudadanos cuando son puestos ante esta situación por parte de elementos de seguridad en México.

Y es que grabar a policías mientras realizan una revisión de rutina o una detención puede ser una herramienta para documentar lo ocurrido, pero también genera dudas sobre los límites que existen. Aquí en adn Noticias te contamos si está permitido grabar ante una detención.

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¿Es legal grabar a policías durante un procedimiento?

En México, las actividades de los elementos de seguridad pública están sujetas a principios de legalidad y respeto a los derechos humanos, mientras que la ciudadanía cuenta con derechos relacionados con libertad de expresión.

Y ahora con las redes sociales, miles de videos publicados muestran procedimientos por parte de policías en inspecciones de tránsito, revisiones de rutina y en ocasiones, algunos abusos de autoridad.

Aunque existe cierta incertidumbre por parte de la ciudadanía sobre si estas grabaciones pueden tener alguna repercusión legal.

Sin embargo, no hay ninguna ley que prohíba grabar a un policía, por lo que es completamente legal. Siempre y cuando, quien realice la grabación no interfiera con el desarrollo de las labores del elemento de seguridad.

Al ser servidores públicos, sus labores pueden ser documentadas por los ciudadanos en un espacio público.

Por lo que, si te realizan una revisión preventiva o infracción de tránsito, puedes grabar todo el procedimiento, sin invadir el espacio físico del elemento ni dificultar sus tareas.

Si grabé un video ¿me pueden obligar a borrarlo?

Después de haber grabado con tu celular, ningún elemento policial puede pedirte que borres fotografías o vídeos, siempre y cuando hayan sido obtenidos de forma legal.

Si llegas a estar en una situación así, es importante que sepas que los policías tampoco te pueden quitar tu teléfono al momento de realizar una grabación durante el procedimiento.

En dado caso de que un elemento de la policía te quite tu celular o intente borrar contenido, podría ser considerada una acción indebida y eventualmente, levantar una denuncia ante las autoridades.

¿Puedo publicar en redes sociales videos de un procedimiento policíaco?

Luego de haber realizado la grabación, sí puedes compartir los videos en redes sociales. Esto mientras no violes los derechos de terceras personas ni si el material compromete alguna investigación en curso.

Es importante señalar que tampoco deberás difundir datos personales sensibles de ninguna de las personas involucradas, ya que están protegidas bajo la ley de privacidad.

Así que ya sabes, si eres detenido por un policía, tienes todo el derecho de grabar el procedimiento, siempre y cuando el material sea auténtico, refleje los hechos verdaderos y no haya sido manipulado.

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