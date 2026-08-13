Examen de la UNAM podría ser presencial en 2027 tras trampas de aspirantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza que el examen de ingreso a licenciatura vuelva a realizarse de manera presencial en próximas convocatorias, luego de las irregularidades detectadas durante la primera aplicación completamente en línea de 2026.

Durante su visita a Oaxaca para supervisar el examen de control, el rector señaló que una prueba presencial podría brindar mayores garantías sobre la transparencia del proceso. Explicó que, si se retoma este esquema, la institución también estudiará ampliar las sedes disponibles en distintos estados para evitar que los aspirantes tengan que trasladarse hasta la Ciudad de México.

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Yo entiendo que una aplicación en línea tiene la ventaja de que al contestar en su casa no tienen que viajar. Es una situación excepcional que habrá que valorar para futuros eventos. Si el examen vuelve a la presencialidad, consideraremos tal vez otras sedes, incluso darles a escoger la sede, porque hay algunos que, aunque vivan en un estado, tal vez están mejor comunicados con otro — comentó.

El rector explicó que esta alternativa no pudo implementarse completamente en el actual examen de control, debido a que la Universidad tuvo que organizarlo en cuestión de días como respuesta a las anomalías detectadas durante la aplicación en línea.

#BoletínUNAM Certidumbre a estudiantes, a sus familias y a la nación con el examen de control: #RectorLomelí > https://t.co/IWkzWellIh pic.twitter.com/Yboa7XJG1u — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

Además de supervisar el procedimiento, el rector buscó conocer directamente la opinión de los jóvenes sobre realizar la prueba de esta manera.

Lomelí sostuvo que la situación no representa un daño al prestigio de la UNAM, pues la institución actuó ante las anomalías detectadas y puso en marcha medidas para corregirlas.

Solamente decirles que agradezco mucho a las y los jóvenes que el día de hoy están presentando este examen de control. Es muy importante para dar certidumbre, no solamente a ellos y a sus familias, sino a la nación, de que ingresarán aquellos que cuentan con el suficiente conocimiento para poder, en su momento, llevar a cabo este examen, que entrarán aquellos que han realizado un esfuerzo y de esta manera creo que estamos dando un paso adelante para que, en el futuro, podamos prevenir cualquier tipo de acciones que pudieran afectar la equidad en el acceso a la educación, que no tengan ventaja aquellos que pudieron acceder a algún tipo de ayuda que puso en desventaja al resto de las y los aspirantes — resaltó.

La UNAM convocó a 58 mil 783 aspirantes al examen de control para verificar los resultados obtenidos en la primera evaluación y determinar el ingreso al ciclo 2026-2027.

Hasta la mañana de este jueves, 46 mil 083 aspirantes han descargado la cita, más del 78 por ciento, es decir que 12 mil 700 de los convocados no la han registrado.

El proceso de control continuará hasta el 19 de agosto.

Calendario de sedes y fechas

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto de 2026 en el Hotel Real de Minas Poliforum.

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto de 2026 en el Hotel San Felipe.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto de 2026 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (sede Tijuana ENID).

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes.

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