Estos son los 3 grupos de personas que tienen descuento del 50% del Pasaporte Mexicano en agosto 2026: ¿cuáles son los costos, qué documentos llevar y cómo tramitarlo?

Viajar al extranjero exige el pasaporte mexicano vigente y la Secretaría de Relaciones Exteriores actualiza cada año las tarifas del trámite. Para 2026, tres grupos de la población pagan solo la mitad del costo: personas mayores de 60 años, personas con discapacidad comprobada y trabajadores agrícolas temporales que participan en programas binacionales con Canadá.

El beneficio aplica tanto para la solicitud de primera vez como para la renovación del Pasaporte Mexicano vigente. Cada vigencia tiene un costo distinto y los requisitos varían según el grupo al que pertenece el solicitante.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el Pasaporte Mexicano y quiénes acceden al 50% de descuento?

El costo del Pasaporte Mexicano varía según la vigencia elegida y aplica igual para trámite nuevo o renovación. Sin el beneficio, el documento cuesta desde 920 pesos hasta 4,280 pesos, dependiendo de si la vigencia es de uno, tres, seis o diez años.

Tres perfiles específicos pagan la mitad de esas tarifas al acreditar su condición ante la ventanilla de la SRE. Estos son los grupos que activan el descuento del 50 por ciento en el trámite del Pasaporte Mexicano:

Personas mayores de 60 años, con identificación oficial que compruebe su edad.

Personas con discapacidad comprobada, quienes deben acreditarla con documentación oficial.

Trabajadores agrícolas temporales en Canadá, únicamente para vigencias de tres o seis años, no para la de diez.

Con el descuento aplicado, los montos bajan de forma considerable en cada vigencia disponible. Así quedan los precios finales del Pasaporte Mexicano para quien califica:

Vigencia de 1 año: 460 pesos.

Vigencia de 3 años: 900 pesos.

Vigencia de 6 años: 1,220 pesos.

Vigencia de 10 años: 2,140 pesos.

Renovación de pasaporte mexicano: Requisitos y costos en agosto de 2024 (Sandor)

¿Qué documentos y pasos pide el Pasaporte Mexicano para tramitar el descuento?

Además de acreditar el perfil correspondiente, todo solicitante debe presentar la documentación general que exige la SRE. Estos son los documentos obligatorios para el trámite del Pasaporte Mexicano:

Acta de nacimiento certificada o documento que acredite la nacionalidad mexicana.

Identificación oficial vigente, como la credencial del INE.

CURP y comprobante de pago de derechos ya realizado en el banco.

Cada perfil, además, debe comprobar su condición específica ante la autoridad de la SRE al momento de la cita. La acreditación exacta varía según el grupo, por lo que conviene confirmar el documento vigente requerido antes de acudir a la oficina.

El paso previo obligatorio es agendar una cita en línea o por teléfono, antes de acudir a la oficina de la SRE. El proceso se completa en el portal oficial, donde el sistema confirma fecha y sede disponibles:

Ingresa a la página de citas de la SRE y crea una cuenta con tu correo o LlaveMx.

Elige el tipo y la vigencia de Pasaporte Mexicano que necesitas.

Selecciona la oficina y la fecha disponibles, e imprime el formato de pago.

Acude el día de tu cita con los documentos y el comprobante de pago ya realizado en el banco.

Si perteneces a alguno de estos tres grupos, reúne tus documentos con anticipación y agenda tu cita antes de la temporada alta de verano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.