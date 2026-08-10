Las aguas termales a 40° y ricas en minerales bajo bóvedas de piedra en el corazón del Desierto de Coahuila: ¿cómo llegar y cuánto cuesta el Day Pass?

En medio del paisaje árido de Ramos Arizpe, Coahuila, se encuentra un oasis que cambia por completo al bajar al subsuelo. Se trata de Termas de San Joaquín, un balneario rodeado de bóvedas de ladrillo y columnas de piedra, donde el agua azufrosa, rica en minerales, se mantiene a una temperatura cercana a los 40 °C durante todo el año.

Para conocerlo no es necesario hospedarse en el hotel. El Day Pass cuesta $295 pesos por adulto y permite visitar el balneario de martes a domingo, entre las 9:00 y las 17:00 horas. Además, los menores de 12 años entran gratis, aunque únicamente pueden permanecer en el área de juegos y no tienen acceso a las piscinas termales.

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¿Qué incluye el Day Pass de Termas de San Joaquín?

El principal atractivo del Temas de San Joaquín es el balneario subterráneo, construido alrededor de las aguas termales que brotan en esta zona del desierto. Su arquitectura, formada por bóvedas de ladrillo y columnas de piedra, recuerda a los antiguos baños romanos.

La entrada permite acceder al área termal y a distintas instalaciones para pasar el día, entre ellas:

Piscinas de aguas termales azufrosas

Vestidores y regaderas

Área de estancia

Cafetería

Juegos infantiles

Además, el hotel cuenta con restaurante y servicio de masajes. En el spa también se ofrecen otras experiencias con costo adicional, como:

Faciales

Masajes

Tratamientos corporales

Rituales para parejas

Temazcal

El horario regular del balneario es de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, y permanece abierto durante todo el año. En vacaciones y días festivos puede operar también los lunes, por lo que es recomendable confirmar el servicio si se planea acudir al inicio de semana.

¿Por qué son especiales las aguas termales de este lugar?

A diferencia de una alberca convencional, el agua proviene de un venero natural y es azufrosa y rica en minerales. De acuerdo con el propio balneario, su temperatura se mantiene alrededor de los 40 grados centígrados durante todo el año.

Otro de sus atractivos es que las piscinas se encuentran bajo tierra, por lo que la experiencia contrasta con el paisaje seco que rodea el complejo. Entre bóvedas y columnas entra iluminación natural, lo que también ayuda a crear la atmósfera característica del lugar.

¿Qué otras actividades se pueden hacer en Termas de San Joaquín?

La visita no se limita a las aguas termales. El entorno del semidesierto de Coahuila también permite disfrutar actividades de naturaleza, relajación y entretenimiento.

Entre las opciones se encuentran:

Veladas astronómicas en el observatorio

en el observatorio Recorridos de ecoturismo para conocer flora y fauna de la región

para conocer flora y fauna de la región Paseos en bicicleta y ciclismo de montaña

Spa, masajes y temazcal

Noches de karaoke, trova y leyendas

Parrilladas y eventos especiales

El complejo también cuenta con:

Mirador

Alberca techada

Canchas deportivas

Gimnasio

Algunas de estas actividades requieren reservación, se realizan únicamente en determinadas fechas o pueden tener un costo adicional, por lo que es recomendable consultar disponibilidad antes de acudir.

Además, Termas de San Joaquín cuenta con opciones de hospedaje, algunas con desayuno y cena incluida, para quienes prefieran extender la visita y pasar la noche en el complejo.

¿Cómo llegar a Termas de San Joaquín desde Monterrey?

Las termas se encuentran en Paredón, Coahuila, a aproximadamente 70 kilómetros de Monterrey. Para llegar, el propio establecimiento recomienda tomar la ruta que pasa por Villa de García e Icamole.

Saliendo del centro de Monterrey, el recorrido indicado por el hotel es:

Tomar avenida Constitución y continuar hacia Gonzalitos

Seguir por avenida Lincoln rumbo a Villa de García

Continuar hacia la vía de las Grutas de García

Cruzar las vías del tren y tomar el camino hacia Icamole

Al llegar a Icamole, girar a la izquierda

Seguir la señalización hacia Termas de San Joaquín

Antes de salir, también se puede confirmar disponibilidad o resolver dudas directamente con Termas de San Joaquín en los teléfonos 81 8154 1401 y 81 8154 1400.

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